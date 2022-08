Les Verts dans le vert ! Après trois nuls et deux défaites, dont une gifle reçue à domicile face au Havre (0-6), Saint-Etienne (19e) a enfin gagné en Ligue 2. L'ASSE a infligé une claque à Bastia (5-0), ce mardi, et voit son bilan comptable passer en territoire positif, avec trois points.

C'est la première victoire forézienne en match officiel depuis le 16 avril dernier et un succès en Ligue 1 contre Brest (2-1). Menés par un Jean-Philippe Krasso en feu, auteur d'un quadruplé et d'une passe décisive, les hommes de Laurent Batlles n'ont fait qu'une bouchée de Bastia, qui enchaîne un troisième revers consécutif et pointe à la 15e place.

Autre relégué de l'élite, Bordeaux, s'est repris en surclassant Quevilly-Rouen (4-0) dans son stade Matmut, où Guingamp lui avait infligé samedi sa première défaite de la saison (0-1). Les Girondins, 2es de L2, ont rapidement bénéficié d'un penalty converti par Maja (7e) puis évolué en supériorité numérique à la suite de l'expulsion de Sissoko (15e), pour un pied très haut sur Ekomié.

Dijon surpris par Annecy, le Paris FC patine encore

Le leader caennais a été tenu en échec à domicile par la nouvelle lanterne rouge Pau (1-1) pendant que Metz, désormais 5e, dominait le 18e, Rodez (1-4). En Bretagne, le choc de bien classés entre Guingamp et Sochaux a tourné à l'avantage des Sochaliens (1-2), qui prennent la 6e place juste devant les Bretons (7e). Dijon, surpris par le 17e et promu Annecy (0-2), a manqué l'occasion de prendre seul la tête du classement et tombe à la 3e place.

En déplacement, le Paris FC, prétendant à la montée auteur d'un début de saison raté, n'a pu faire mieux que le nul contre le 4e, Amiens (1-1), et végète toujours en milieu de tableau (11e), avec une seule victoire en six journées. Le Havre l'a emporté à Laval (1-3) pour rester au contact du peloton de tête, tout comme Grenoble, vainqueur de Nîmes (3-2). Valenciennes a mis fin à sa série de trois matches sans victoire en l'emportant à Niort (0-1).

