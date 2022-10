La Ligue 2 a un nouveau leader. Sochaux stoppé net, Le Havre tenu en échec sur la pelouse de Dijon (0-0) : Amiens n'a pas manqué l'occasion en or de s'emparer de la tête du championnat en allant battre Rodez sur son terrain (0-1), samedi soir, lors de la 10e journée.

Ad

Papiss Demba Cissé a signé l'unique but de la rencontre en première période (29e), permettant aux siens de sauter de la quatrième à la première place avec 20 points. Amiens devance ainsi d'une petite unité Sochaux, battu à Valenciennes (2-1). C'est un coup d'arrêt pour les joueurs d'Olivier Guégan qui restaient sur six succès consécutifs. Brouillons et impuissants face à Gautier Larsonneur malgré une réalisation d'Aldo Kalulu (31e), les Lionceaux ont été sanctionnés par un penalty de Joffrey Cuffaut et le but de la victoire signé Noah Diliberto (58e).

Ligue 2 Sochaux poursuit, Bordeaux rebondit, Saint-Étienne ralentit 17/09/2022 À 20:10

Bordeaux en embuscade

Du haut de ses 18 points en 9 rencontres, Le Havre lorgnait également la première place. Mais les Seinomarins n'ont jamais trouvé l'ouverture à Dijon (0-0). Quatrième, Bordeaux peut doubler tout ce petit monde en cas de succès face à Laval, lundi en match de clôture.

L'autre bonne affaire de la soirée est à mettre à l'actif des Messins. En battant Pau sur la plus petite des marges grâce à Amadou Dia Ndiaye (1-0, 11e), ils ont renoué avec le succès qu'ils n'avaient plus connu depuis le 30 août et remontent dans la première partie du classement (9e, 14 pts). Bastia peut également souffler : les Corses ont relancé la machine à Annecy (0-2) grâce à des réalisations de Dylan Tavares et Kevin Van der Kerkhof. Ils remontent au septième rang et doublent Caen, tombé à Quevilly (1-0),

Dans les autres rencontres de la soirée : Guingamp a obtenu le point du nul sur la pelouse de la lanterne rouge Niort (0-0), tandis que le Paris FC s'est imposé à Nîmes sur un but contre-son-camp. Les Nîmois sont 19e, à égalité de points avec les Chamois niortais et Saint-Etienne, tenu en échec plus tôt dans la journée par Grenoble (2-2)

Ligue 2 Le Havre s'offre Caen dans le derby, Amiens seul leader 02/09/2022 À 21:48