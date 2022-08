C'est une funeste soirée qui a très longtemps incarné le point le plus bas atteint par l'AS Saint-Etienne dans son histoire moderne. Le 29 janvier 2003, sous la neige et dans un Geoffroy-Guichard qui sonne creux comme rarement (10 000 supporters), les Verts de Jérémie Janot et Julien Sablé sont corrigés par Gueugnon (0-3) et échouent à la dernière place du classement de Ligue 2. Depuis quasiment 20 ans, chaque supporter s'enorgueillit d'avoir vu du virage nord ou sud ce naufrage comme on brandit une médaille d'ancien combattant ou comme une preuve que dans la tempête, on ne lâche jamais le club qu'on aime.

Ad

Sauf que la déculottée face aux Forgerons n'est plus une référence depuis samedi dernier et l'ouragan essuyé face au Havre (0-6, plus large défaite à domicile, avec trois expulsés). L'ASSE est dernière de Ligue 2 avec un nombre de points négatif (-1) et, dans 20 ans, personne ne pourra faire croire qu'il était de ce désastre puisque Geoffroy-Guichard joue ses six premiers matches à huis clos cette saison. Bref, difficile de faire pire. Comment le club le plus titré de France, avec Paris désormais, a-t-il fait pour en arriver là ? Depuis trois ans, la chute n'en finit plus. Si la crise du Covid et la fin prématurée du championnat en mars 2020 avaient retardé l'échéance, rien ne semble désormais faire dévier l'ASSE de sa trajectoire abyssale.

Ligue 2 0-6 : Réduit à 8, Saint-Étienne vit un cauchemar 20/08/2022 À 14:53

L'envahissement de terrain des supporters de l'AS Saint-Etienne après la relégation en Ligue 2 Crédit: Getty Images

Cela fait trois ans que les supporters se disent, semaine après semaine, que ça ne peut pas être pire

Cela fait trois ans que les supporters se disent, semaine après semaine, que ça ne peut pas être pire. Et chaque week-end, le club continue de creuser, analyse Paul Rivolier, journaliste sur le site de référence On vit les mêmes matches depuis trois ans avec une incapacité à ouvrir le score. C'est toujours la même histoire." Le psychodrame Stéphane Ruffier, la déculottée face à l'OL (0-5) en janvier 2020, la trêve hivernale avec 12 points au compteur, le 6-2 à Lorient, l'apocalypse face à Auxerre en juin... ", analyse Paul Rivolier, journaliste sur le site de référence En Vert et contre tous

Les joueurs sont trop gentils, il manque des tueurs, diagnostique Paul Rivolier. Et puis, la direction manque de lucidité. Personne ne dit que ça ne va pas." Après cette saison, le club sera neuf. Il repartira sur des bases extraordinaires d'investissement futur." Voilà quatre mois que les Verts n'ont plus gagné un match. Leur début de saison ressemble à s'y méprendre à celui de la saison passée à l'étage supérieur. La direction a changé, les coaches se sont succédé, l'effectif, remanié de fond en comble cet été, n'a cessé de se renouveler mais il en faut plus pour réparer un club traumatisé désormais escorté par la fatalité. ", diagnostique Paul Rivolier.." Ce mardi, dans les colonnes de L'Equipe, Jean-François Soucasse, le président exécutif, insiste sur "la situation économique parfaitement saine." En novembre dernier, dans ces mêmes colonnes alors que les Verts étaient déjà au plus mal, Claude Puel promettait : "."

En 10 mois, tout a changé mais rien n'a changé

En 10 mois, tout a changé mais rien n'a changé. Les Verts se sont fait cueillir à Dijon. Attentistes face à Nîmes puis Quevilly-Rouen Métropole, ils ont pris la grêle face au Havre. "Il faut donner autre chose au niveau de l'investissement. Je veux voir des joueurs qui se battent même dans des moments difficiles. Il n'y a pas de supplément d'âme", a tonné Laurent Batlles, leur nouveau coach, samedi. Les traumatisés de la saison passée ont quasiment tous quitté le navire. Mais c'est comme si les nouveaux venus avaient récupéré le témoin. D'Anthony Briançon à Jimmy Giraudon, tous connaissent un début d'exercice raté.

Anthony Briançon (Saint-Étienne) / Ligue 2 Crédit: Imago

Tout n'est pas qu'une question de malédiction, bien au contraire. L'absence de projet viable, le silence des actionnaires, la vente fantôme, les travées désespérément vides de Geoffroy-Guichard, l'inexpérience de l'exécutif à la tête du club : voilà qui alimente un climat pesant et ne facilite pas l'épanouissement des recrues. "Je ne vois pas ce qui pourrait servir de levier, continue Paul Rivolier. Batlles aurait pu être celui-ci mais il faut lui donner les outils. Il y a un monde entre ce qu'on lui a promis et ce qu'il a aujourd'hui."

Geoffroy-Guichard, bombe à retardement

Et il reste une dernière inconnue à lever. Comment les supporters vont-ils réagir au moment de retrouver le chemin du stade en octobre ? Voilà trois ans que le fossé se creuse entre les tribunes et leur équipe. Geoffroy-Guichard peut être une bombe à retardement tant que les actionnaires restent en place et que les résultats ne décollent pas. L'ASSE a quelques semaines pour se refaire une beauté et rouvrir son stade dans un climat moins hostile. Sous peine de revivre une saison en enfer.

Ligue 2 Malmené, Saint-Etienne se révolte et accroche le nul à Quevilly-Rouen 15/08/2022 À 22:05