Un point qui ne les arrange pas forcément. En attendant le match des Girondins, lundi soir à Bastia, le Havre se déplaçait à Rodez (17e), une semaine après sa large victoire à domicile contre Bastia (3-0). Les Normands ont été rejoints à un quart d'heure de la fin (1-1) et n'ont donc pris qu'un seul point en Corrèze. Les Havrais n'avaient perdu qu'une seule rencontre cette saison, contre Valenciennes lors de la 2e journée (1-0). Ils en sont donc à dix matches d'affilée sans défaite, dont six victoires. Et ils sont devant Bordeaux ce samedi soir, à la différence de buts, avec 23 points.

Sochaux aussi est allé chercher le point du match nul, à Metz (0-0). Quant aux Amiénois, qui visaient une quatrième victoire d'affilée, ils ont chuté, contre toute attente, à Nîmes, qui était avant-dernier et restait sur trois défaites consécutives. Ils sont désormais quatrièmes, avec 23 points comme Le Havre, Sochaux et Bordeaux. Pendant ce temps, Valenciennes a battu Guingamp (1-0) sur un superbe coup franc de son défenseur Joffrey Cuffaut, tandis que Caen a assisté, en direct et à ses dépens, au réveil de Laval, victorieux 4-0 contre les Normands.

Pau s'impose à Annecy

Le Paris FC a pourtant joué à 10 dans le dernier quart d'heure mais cela ne l'a pas empêché de remonter provisoirement dans la première moitié de tableau, grâce à des buts de Julien Le Cardinal et Medhi Chahiri. Les Girondins de Bordeaux, pour la dernière rencontre de cette 12e journée, tenteront de consolider leur place de leader en se déplaçant lundi en Corse, à Bastia, une semaine après leur victoire contre Metz (2-0).

