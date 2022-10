Bordeaux monte sur le trône de la Ligue 2. Avec vingt points, les Bordelais devancent Amiens, victorieux de Rodez samedi (0-1), grâce à une meilleure différence de buts et Sochaux (19 points), qui a trébuché sur la pelouse de Valenciennes (2-1). Dans un match rythmé et riche en occasions, les hommes de David Guion ont fait la différence en deuxième mi-temps face à Laval grâce à l'attaquant hondurien Alberth Elis (69e), qui a soulagé ses coéquipiers treize minutes après l'égalisation lavalloise de Julien Maggiotti (56e), auteur de son cinquième but de la saison.

Les Girondins avaient parfaitement lancé leur rencontre en ouvrant la marque par le biais de Josh Maja (5e), auteur d'une belle frappe à la réception d'un corner. L'Anglo-Nigérian a consolidé son statut de meilleur buteur bordelais avec 6 réalisations. A dix minutes du terme, l'attaquant mayennais Geoffray Durbant a cru permettre à son équipe de recoller au score mais son but de la tête a été refusé en raison d'une position de hors-jeu.

Relégués en Ligue 2 cette saison, les Bordelais, sexptuples champions de France, confirment leur bon début de saison en récoltant une sixième victoire, la deuxième d'affilée après un succès face à Dijon (2-1) le 17 septembre. En revanche, Laval, qui avait redressé la tête à Quevilly-Rouen (1-3) il y a deux semaines, consécutivement à quatre revers, reste englué dans la deuxième partie du classement à la 13e place.

