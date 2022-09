Le leader bordelais a chuté. Le FCGB s'est incliné en déplacement face à Saint-Etienne (2-0) après un match houleux qui a vu les acteurs de ce match se rendre coup pour coup. Si le match a dû se jouer à huis clos, l’ambiance a été électrique sur la pelouse et sur le banc des remplaçants où des insultes ont pu être entendues de la première à la dernière seconde.

Dominateurs et récompensés par le but de Wadji en première mi-temps (35e), les Stéphanois ont su faire le dos rond au retour des vestiaires avant de voir Maçon creuser l’écart (67e). Le sursaut d’orgueil, peut-être trop tardif, des Bordelais à la fin du match a été stoppé par Matthieu Dreyer qui a été décisif sur sa ligne à de nombreuses reprises. Grâce à ce succès, les Stéphanois sortent, provisoirement, de la zone rouge et ils remontent à la 12e place du classement de Ligue 2. Bordeaux devrait perdre sa place de leader après ce deuxième revers de la saison.

Bordeaux pas gâté avec les blessures

Après un début de saison compliqué, les Stéphanois ont repris du poil de la bête lors des deux dernières journées de Ligue 2 avec un succès éclatant contre Bastia (5-0) et un gros match contre Pau (2-2). C’est pour cette raison que les Girondins de Bordeaux, pourtant leaders de Ligue 2, n’étaient les grandissimes favoris au début de cette rencontre. De plus, Bordeaux a toujours souffert lors de ces déplacements à Geoffroy-Guichard avec seulement deux succès lors de ses dix derniers déplacements.

Bordeaux a dominé l’entame de cette rencontre, mais l’équipe dirigée par David Guion a été touchée par deux sorties sur blessure successives. L’attaquant Alberth Elis (8e) et le défenseur Junior Mwanga (24e), deux joueurs majeurs de la formation bordelaise, ont dû quitter la pelouse de Geoffroy-Guichard et les Bordelais ont rapidement perdu leur mainmise sur le ballon.

À la 22e minute, les joueurs de Saint-Etienne ont réussi à se montrer dangereux pour la première fois de la rencontre. Jean-Philippe Krasso a été trouvé sur le côté gauche de la pelouse et il en a profité pour donner ce ballon à Ibrahima Wadji dans la profondeur. Wadji est venu se présenter seul face à Gaëtan Poussin, mais le portier bordelais a réussi à repousser cette première alerte devant ses cages. Une dizaine de minutes plus tard, après plusieurs frappes non cadrées de ses coéquipiers, Dylan Chambost a été au départ de l’action qui mènera au premier but de cette rencontre. Il a lancé Thomas Monconduit dans la surface de réparation et ce dernier a trouvé Wadji dans l’axe qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (1-0, 35e).

Dreyer a apporté sa pierre à l'édifice

Au retour des vestiaires, les Bordelais ont su se procurer plusieurs actions dangereuses, mais ils ont grandement manqué de réalisme. Sur un service génial de Vital Nsimba de l'extérieur du pied, Dilane Bakwa a été trouvé au niveau du second poteau, mais il a manqué sa tête qui est passée largement à côté du but gardé par Matthieu Dreyer (56e). Sur un nouveau centre de Vital Nsimba, Bakwa a encore su se montrer inquiétant en reprenant un ballon de la tête au niveau du second poteau, mais cette fois-ci, il a buté sur un excellent Matthieu Dreyer (61e).

Alors que Bordeaux poussait pour égaliser, les Stéphanois ont profité d’une contre-attaque anodine pour creuser l’écart. Une frappe lointaine de Lenny Pintor a été contrée et Yoann Barbet a difficilement dégagé le ballon. Yvann Maçon avait suivi le mouvement et le ballon est revenu dans ses pieds et il a armé une frappe imparable (67e). Josh Maja a cru qu’il avait réduit l’écart dans le temps additionnel, mais il a touché le ballon du bras selon l’arbitre de la rencontre. Grâce à ce succès, l’AS Saint-Etienne a réussi à sortir, provisoirement, de la zone rouge et l’équipe de Laurent Battles aura pour ambition de revenir le plus rapidement possible dans la première moitié de tableau. De son côté, Bordeaux devra se ressaisir lors de la réception de Dijon.

