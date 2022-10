Les Girondins de Bordeaux ont réalisé la bonne opération de la 13e journée du championnat de Ligue 2 en l'emportant 1-0 contre Annecy, quand ses rivaux Amiens et Valenciennes ont été battus et Sochaux accroché. Un unique but de Dilane Bakwa (22e) aura suffi aux Bordelais pour s'imposer sur leur terrain - leur quatrième victoire d'affilée à domicile - et porter à trois longueurs leur avance sur Sochaux (2e), accroché à domicile 2-2 par Quevilly-Rouen (13e). Les Lionceaux s'en sortent bien puisqu'ils ont marqué leurs deux buts sur des penaltys transformés par Ibrahim Sissoko, dont le dernier dans le temps additionnel (57e, 90+5). Belle journée pour les relégués puisque Saint-Etienne s'est relancé à Amiens (1-0).