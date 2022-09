Sochaux garde le rythme. L'équipe emmenée par Olivier Guégan est restée en tête de Ligue 2 en s'imposant à domicile contre Nîmes (3-1), samedi lors d'une 9e journée qui a vu Bordeaux se relancer chez lui face à Dijon (2-1), et Saint-Etienne s'incliner à Guingamp (2-1). Le FCSM devance toujours d'un point Le Havre qui l'a emporté à domicile 2-0 aux dépens d'Annecy (15e), réduit à dix à la 63e minute suite à l'exclusion de Maxime Bastian. Suivent à deux longueurs des Lionceaux, Bordeaux et Amiens, qui a puni la nouvelle lanterne rouge Niort (3-0), lui aussi réduit à dix après l'exclusion de Joris Moutachy (59e).

Irrésistible depuis plusieurs semaines avec un jeu collectif des plus séduisants, Sochaux a remporté une sixième victoire d'affilée aux dépens de Nîmois qui n'ont pourtant pas démérité et qui avaient ouvert le score en début de match par Jean Kouadio Nguessan (4e). Mais la machine Jaune et Bleu s'est mise en marche et a renversé les Gardois avec une égalisation de Tony Mauricio (22e) puis un doublé d'Ibrahim Sissoko (34e, 52e).

Coup d'arrêt pour Saint-Etienne

Guingamp, après son spectaculaire 6-3 lundi à Metz en clôture de la 8e journée, a mis fin à la série de quatre matches sans défaite des Verts. L'En-Avant est cinquième, à trois points de Sochaux, et Saint-Etienne dix-huitième. Le chemin vers les premières places semble encore bien long pour les Stéphanois. Gaëtan Courtet (45e+2) et Jérémy Livolant (59e) ont marqué pour Guingamp, et Victor Lobry a réduit le score en fin de match (81e).

Bordeaux, lui, l'a emporté sur le fil à domicile face à Dijon (2-1). Battus la semaine dernière à Saint-Etienne (2-0), les Girondins se sont aussitôt remis dans la course en infligeant à Dijon sa quatrième défaite de rang grâce à un but tardif de la recrue géorgienne, Zuriko Davitashvili (87e), son premier. Ils s'étaient fait peur en concédant l'égalisation par Mickaël Le Bihan, profitant d'une glissade de l'entrant Clément Michelin (71e) pour répondre au penalty inscrit en début de rencontre par Josh Maja (8e).

En bas de classement, enfin, Rodez a abandonné la dernière place et s'est même extrait des quatre dernières, synonymes de relégation, en s'imposant 2-1 sur le terrain du Paris FC (12e), très décevant en cette première partie de championnat.

