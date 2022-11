Saint-Etienne s'enfonce. Le club stéphanois a concédé, samedi après-midi, une septième défaite cette saison en Ligue 2, contre Rodez (0-2), et manqué l'opportunité de se donner de l'air au classement. Alors que la réception d'un candidat direct pour le maintien avait été préparée comme une finale avant la coupure Coupe du monde, l'ASSE s'est ratée dans son antre de Geoffroy-Guichard. Encore une fois cette saison.

Après 15 journées, voilà Les Verts englués à la 19e place avec 11 points. La coupure sportive de deux mois arrive donc à point nommé pour ce club historique qui vit ses heures les plus sombres. Reste à savoir si Sainté repartira avec Laurent Batlles en 2023. L'ancien technicien de Troyes avait été annoncé comme très fragilisé avant ce match crucial et la défaite de samedi ne va pas arranger son cas. Rodez est, lui, sorti provisoirement de la zone rouge.

Des masques de clown pour la direction

Le public de Geoffroy-Guichard avait pourtant été au rendez-vous pour ce duel entre mal classés. Mais les deux buts encaissés aux 54e et 60e minute ont mis fin à cette paix sociale. Sitôt le deuxième but encaissé, les supporters ont sorti des masques de clown et demandé, une nouvelle fois, le départ de la direction. Puis, petit à petit, les tribunes se sont vidées.

En quittant l'enceinte, les supporters ont laissé leurs masques accrochés aux grilles du stade, histoire de faire passer à nouveau leur message. Sur les dits masques, ce sont les visages du duo Laurent Romeyer - Bernard Caïazzo qui apparaissent.

On comprend leur réaction

Interrogé par beIN Sports après la rencontre, Jean-Philippe Krasso, sonné par la défaite, s'est mis du côté des fans. "Je n'ai pas de solution, ce qu'on fait à l'entraînement ne se transforme pas en match. (...) Cela ne nous fait pas plaisir de perdre, il reste beaucoup de travail. On comprend leur réaction."

Le score a même été flatteur pour les hommes de Laurent Batlles qui ont lâché prise lors de la dernière demi-heure. Parfait symbole de leur frustration : l'expulsion en deux temps de Jimmy Giraudon à la 68e minute. Averti pour une charge sur un adversaire, le défenseur a ensuite trop contesté sa sanction et vu rouge. C'est la huitième fois de la saison que l'ASSE voit un de ses joueurs quitter la pelouse prématurément.

