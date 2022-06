La course contre la montre a débuté pour Diego Godin. A cinq mois du début de la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre), le capitaine de la sélection uruguayenne a décidé de rompre, lundi, son contrat à l'amiable avec son club brésilien de l'Atlético Mineiro.

"L'Atlético et Giego Godin ont convenu d'une résiliation de contrat à l'amiable", a annoncé lundi sur Twitter le club de Belo Horizonte, au nord de Rio de Janeiro. Au total, le défenseur central n'aura disputé que neuf matchs en six mois, à cause de blessures répétées et d'une méforme globale.

Une prochaine aveneture en Argentine ?

Au Qatar, Diego Godin pourrait disputer son quatrième mondial, soit autant que ses deux compatriotes Luis Suarez et Edinson Cavani. Mais avant cette échéance, l'Urugayen doit retrouver du temps de jeu, et ce pourrait être le cas du côté de l'Argentine.

En Uruguay pour le mariage de Godin, Griezmann a été accueilli comme une star

"Je pars avec la satisfaction d'avoir toujours donné le meilleur de moi-même à chaque instant, avec un grand professionnalisme, et d'avoir respecté toutes ces personnes que je n'oublierai jamais", a tenu à écrire le joueur de 36 ans dans un message sur le même réseau social.

Malgré le peu de matchs joués, l'ancien défenseur emblématique de l'Atlético de Madrid , avec qui il a glané le championnat d'Espagne 2014 et deux Ligues Europa (2012 et 2018), a tout de même remporté une Supercoupe du Brésil en février dernier.

