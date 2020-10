La demi-finale retour de la Ligue des champions d'Afrique entre le Zamalek (Egypte) et le Raja Casablanca (Maroc) ainsi que la finale seront prévues les 4 et 27 novembre prochains, a indiqué vendredi la Confédération africaine de football (CAF). Après les avoir repoussés au 1er et au 6 novembre, la CAF annonçait jeudi le report des deux matchs, car de nombreux joueurs, en particulier du Raja, avaient été contaminés au Covid-19.