Le bonheur loin de l'Europe. Bafétimbi Gomis a remporté dimanche la Ligue des champions d'Asie avec son club saoudien d'Al-Hilal qui a battu les Japonais des Urawa Red Diamonds (2-0) lors de la finale retour à Saitama, au Japon, après l'avoir déjà emporté 1 à 0 à l'aller.

Buteur dimanche, l'ancien attaquant de l'AS Saint-Etienne et de l'Olympique lyonnais, aujourd'hui âgé de 34 ans, a rejoint l'Arabie saoudite et l'Al-Hilal FC en 2018. Son club devient champion d'Asie pour la troisième fois, égalant le record des Sud-Coréens Pohang Steelers.