Ligue des Champions - Benzema, toujours plus haut

Double buteur providentiel contre le Borussia Monchengladbach (2-0) mercredi soir, Karim Benzema n'en finit plus de marquer l'histoire du Real Madrid et de la Ligue des champions. Retour en statistiques sur l'immense carrière du Français plus que jamais patron de la Maison Blanche.

00:01:16, 24 vues, il y a une heure