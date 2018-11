Ligue des champions féminine : Choc entre Lyon et Wolfsburg, le PSG face à Chelsea

Au printemps dernier, les Lyonnaises s'étaient imposées 4-1 après prolongations, décrochant ainsi leur troisième sacre d'affilée, leur cinquième au total, ce qui constitue un record. Cette fois, le choc a lieu dès les quarts, avec un match retour en Allemagne, ce qui ne facilitera pas la tâche de l'OL.

Paris jouera pour sa part contre Chelsea, demi-finaliste la saison dernière.

Les quarts de finale aller auront lieu les 20 et 21 mars 2019 et le retour les 27 et 28 mars.

Si Lyon et le PSG s'imposent, ils se retrouveront en demi-finales.

Quart de finales de C1 dames

Slavia Prague (CZE) - Bayern Munich (GER)

FC Barcelone (ESP) - LSK Kvinner (NOR)

Lyon (FRA) - Wolfsburg (GER)

Chelsea (ENG) - Paris SG (FRA)