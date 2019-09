L'OL affrontera le Fortuna Hjorring en 8es de finale de de la Ligue des champions. A l'occasion du match aller, Lyon, grand favori, disputera son 100e match en C1 dames, un record. Lyon est également le club le plus titré de l'histoire de la plus prestigieuse compétition européenne de clubs féminins, avec six titres.

L'autre club français encore en lice, le PSG, se mesurera lui aux Islandaises de Breidablik, pour une confrontation à priori largement à l'avantage des Parisiennes. L'affiche de ces 8es mettra aux prises les Anglaises de Manchester City aux Espagnoles de l'Atlético Madrid. Les matches allers sont programmés les 16 et 17 octobre, et les retours les 30 et 31 octobre. La finale de l'épreuve aura lieu à Vienne le 24 mai 2020.

Le programme des 8es de finale de la C1 dames :

Glasgow City (SCO) - Brondby (DEN)

Barcelone (ESP) - Minsk (BLR)

BIIk-Kazygurt (KAZ) - Bayern Munich (GER)

Lyon (FRA) - Fortuna Hjorring (DEN)

Paris SG (FRA) - Breidablik (ISL)

Wolfsburg (GER) - Twente (NED)

Slavia Prague (CZE) - Arsenal (ENG)

Manchester City (ENG) - Atlético Madrid (ESP)

fbr/dhe