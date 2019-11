Les deux clubs français pourraient se retrouver en demies en cas de succès.

Les Lyonnaises, six fois victorieuses de la compétition, ont hérité des Munichoises, vice-championnes d'Allemagne. L'aller aura lieu en France (24 ou 25 mars) et le retour en Allemagne (1er ou 2 avril).

Arsenal, champion d'Angleterre sortant et qui compte dans ses rangs la Néerlandaise Vivianne Miedema et la gardienne française Pauline Peyraud-Magnin, attend les Parisiennes, deux fois finalistes. Le match aller sera disputé à Londres.

Si les deux équipes françaises parviennent à se qualifier pour le dernier carré, elles seront opposées comme lors de la finale 2017, remportée par l'OL aux tirs au but.

Les autres quarts de finale offriront une opposition 100% espagnole entre l'Atletico Madrid et le FC Barcelone, finaliste de la dernière édition face à Lyon, et une confrontation entre les Ecossaises de Glasgow City et les Allemandes de Wolfsburg, deux fois titrées en C1.

Progamme des quarts de finale (aller 24 ou 25 mars, retour 1er ou 2 avril):

Atletico Madrid (ESP) - FC Barcelone (ESP)

Lyon (FRA) - Bayern Munich (GER)

Glasgow City (SCO) - Wolfsburg (GER)

Arsenal (ENG) - Paris Saint-Germain (FRA)

Demi-finales (aller 25 ou 26 avril, retour 2 ou 3 mai):

Arsenal (ENG) ou Paris Saint-Germain (FRA) - Lyon (FRA) ou Bayern Munich (GER)

Glasgow City (SCO) ou Wolfsburg (GER) - Atletico Madrid (ESP) ou Barcelona (ESP)