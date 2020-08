LIGUE DES CHAMPIONS - Mercredi, les équipes féminines de l'OL et du PSG s'affrontent pour tenter d'accéder à la finale de la C1. Olivier Echouafni, l'entraîneur du club de la capitale, estime que même si les Lyonnaises partent favorites, il faut remettre "les compteurs à zéro".

L'entraîneur du Paris SG, Olivier Echouafni, veut croire que "les compteurs sont remis à zéro" avant la demi-finale de Ligue des champions mercredi contre les quadruples tenantes du titre lyonnaises, toujours favorites selon leur gardienne Sarah Bouhaddi.

Lyon et l'étiquette de favori

Serie A Ibrahimovic, une "priorité" pour Milan cette saison IL Y A UNE HEURE

Jean-Luc Vasseur (entraîneur de l'OL) : "On est tenant du titre, il y a une continuité, une série en cours. Ce qui nous anime, c'est de faire perdurer cette série. Ca passera par ce match de demain. Il y a toujours une part d'incertitude dans le football mais notre volonté c'est de remettre notre titre en jeu et essayer de nouveau de le remporter."

Olivier Echouafni (entraîneur du PSG) : "Tous les compteurs sont remis à zéro. Ce sont des matches difficiles, compliqués, c'est tout à fait logique que l'Olympique lyonnais soit favori. Nous on sera aussi présenst pour pouvoir réaliser une bonne performance. Ca ne va pas être facile, elles ont beaucoup d'expérience, mais depuis quelques temps on travaille très bien et on se sent prêts."

Jean-Luc Vasseur Crédit: Getty Images

4e confrontation cette saison

Sarah Bouhaddi (gardienne de Lyon) : "Nos trois matches face au PSG ont été proches dans le jeu. Avec le PSG on se rencontre beaucoup, on se connaît, c'est un match qui se joue souvent tactiquement, et puis aussi mentalement. Demain c'est un autre match, une autre compétition. On va essayer de rendre une bonne copie et surtout de gagner ce match."

Vasseur : "On les a jouées trois fois cette année et trois fois on a eu l'avantage. L'aspect mental est primordial sur ces matches-là: la vigilance, la concentration, l'application, ne pas s'agacer, rester maître du jeu."

Echouafni : "Ce sera la 4e confrontation cette saison mais elle sera complètement différente des autres, c'est la Champions League tout simplement (...) On l'aborde avec beaucoup de concentration, de détermination, avec l'envie de faire une bonne performance."

Paris grignote son retard

Bouhaddi : "L'écart au niveau du score se réduit mais Lyon est toujours devant, on gagne toujours nos matches, nos compétitions (...) Là c'est un match où tu peux être vite éliminé. On a la capacité mentale, physique et collective pour aller chercher cette victoire. On va faire le maximum pour être devant et aller en finale."

Echouafni : "On essaye de notre côté de travailler par étapes, de progresser. Je trouve que notre groupe a franchi un cap en termes de maturité. Les joueuses sont très concentrées au quotidien, elles sont capables aussi de se lâcher."

Sarah Bouhaddi, la gardienne de but de l'OL. Crédit: Getty Images

"Bulle" et huis clos

Bouhaddi : "C'est particulier, on est un peu dans notre bulle à l'hôtel où on reste bien concentrées sur notre groupe. On ne se disperse pas sur ce qui se passe à droite, à gauche. Il faut être prudentes, il y a un contexte sanitaire compliqué et il y a un virus qui circule encore autour de nous. On essaye de rester dans notre bulle. Dans la compétition aussi c'est différent, il n'y a pas de matches aller/retour, c'est une compétition différente mais qu'on a toujours autant envie de gagner."

Echouafni : "Je trouve la formule (du Final 8) vraiment formidable. Ce qui nous manque avant tout c'est du public. La Ligue des champions dans son ensemble reste la même, avec les contraintes sanitaires très lourdes bien sûr, mais on aime jouer au foot devant des spectateurs. Et quand on voit San Mamés qui résonne sans le moindre spectateur, c'est un peu particulier."

Ashley Lawrence : "C'est une situation spéciale, le club a mis en place un protocole sanitaire très strict. On n'a aucun cas (de Covid) depuis la reprise. Ca reste la Ligue des champions, on a l'objectif de gagner le titre. Même avec ce contexte, on reste motivées et concentrées pour gagner chaque match et à la fin gagner la Ligue des champions."

Ligue des champions Tuchel, mercato et Neymar-Mbappé : PSG, un avenir en cinq questions IL Y A 18 HEURES