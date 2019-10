Ligue des champions féminine

Les Parisiennes rejoignent les Lyonnaises en quarts de finale de la Ligue des champions : le PSG a remporté son huitième de finale retour en battant jeudi à domicile Breidablik 3-1 (4-0 à l'aller). Malgré une qualification quasiment acquise avant de jouer, les joueuses d'Olivier Echouafni ont été plus inquiétées par les Islandaises qu'au match aller, avec notamment trois tirs cadrés.

Le PSG, actuellement en tête du Championnat de France, a parfaitement débuté le match dès la 6e minute, grâce au but inscrit par la Canadienne Jordyn Huitema. Mais malgré la possession et plusieurs actions devant le but (9e, 34e), il a suffi d'un oubli de marquage de la part de la défense parisienne pour permettre à Thorvaldsdottir d'égaliser juste avant la pause (45+1e). Il a fallu attendre l'entrée des remplaçantes pour la délivrance. Zamanian a permis à Huitema de s'offrir un doublé (78e), avant que Diani, internationale française, creuse l'écart dans le temps additionnel (90+3e).

Le PSG poursuit son aventure européenne, rejoignant le FC Barcelone, l'Olympique lyonnais, le Bayern Munich, Wolfsburg et l'Atlético Madrid, déjà qualifiés pour les quarts de finale. Le tirage au sort aura lieu le 8 novembre.