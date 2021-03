Les joueuses de Chelsea ont nettement dominé Wolfsburg (3-0) mercredi en quart de finale retour de la Ligue des champions, dans un match délocalisé à Budapest (Hongrie). La Danoise Pernille Harder, ancienne vedette des Louves entre 2017 et 2020 et déjà buteuse à l'aller, a inscrit le premier but de Chelsea sur penalty à la 27e minute, avant que la star australienne Samantha Kerr, également buteuse la semaine passée, ne trouve le chemin des filets allemands cinq minutes plus tard (32e). En fin de seconde période (81e) l'attaquante Francesca Kirby a mis fin aux derniers espoirs des Allemandes.

Lors du quart de finale aller, déjà délocalisé au Szusza Ferenc Stadion à Budapest, en raison des mesures sanitaires anticoronavirus, les Anglaises l'avaient emporté 2-1. Mais les Louves pouvaient encore y croire lors de ce match retour grâce au but tardif (70e) mais précieux inscrit la semaine passée par Dominique Janssen. Les finalistes de la dernière édition ne sont finalement pas parvenues à museler les Londoniennes et sont donc éliminées.

Quarts de finale retour de la Ligue des champions:

Mercredi 31 mars:

Wolfsburg (ALL) - Chelsea (GBR) 0 - 3 (aller 1-2)

(15h00) Manchester City (GBR) - FC Barcelone (ESP) (aller: 0-3)

Jeudi 1er avril:

(19h00) FC Rosengård (SUE) - Bayern Munich (ALL) (aller: 0-3)

Dimanche 18 avril:

Lyon (FRA) - Paris SG (FRA) (aller: 1-0)

