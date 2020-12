Parfois, peu importe la manière, seule la victoire est belle. Après une première période décevante dans la lignée de ses performances contre le PSG (défaite 1-0) ou contre le dernier du championnat de France, Le Havre (victoire 3-1), les changements opérés à la 57e minute permettant à Amandine Henry, Janice Cayman et Melvine Malard d'entrer en jeu, ont été bénéfiques, apportant plus de mouvement au jeu statique des Lyonnaises. L'attaquante réunionnaise a égalisé à la 67e minute d'un tir du droit et a été décisive dans le troisième but de l'OL inscrit par Saki Kumagaï (88e).