Ce n'est pas fait. Sept fois lauréates de l'épreuve, les joueuses de l'Olympique lyonnais abordent le barrage retour de Ligue des champions avec un léger avantage sur l'équipe espagnole de Levante, mercredi, tandis que les Bordelaises rêvent de renverser le club allemand de Wolfsburg.

L'OL s'est rapproché de la nouvelle phase de groupes, qui remplace les anciens 16e et 8e de finale, en s'imposant d'un but sur la pelouse du club basé à Valence la semaine dernière (1-2). Mais le succès arraché en fin de rencontre, avec un but décisif de l'ex-Parisienne Perle Morroni, ne garantit (donc) pas encore la qualification.

L'équipe dirigée par Sonia Bompastor serait bien inspirée de se mettre à l'abri rapidement pour ne laisser aucun espoir au troisième du dernier Championnat d'Espagne, mercredi en fin d'après-midi (18h).

La saison dernière, les Lyonnaises se sont faites sortir en quart de finale par le PSG, une déception majeure pour celles qui restaient sur cinq sacres consécutifs en Europe.

Bordeaux sans Herrera

Engagée pour la première fois en Coupe d'Europe, l'équipe de Bordeaux s'est débarrassée cet été des Tchèques de Slovacko puis des Suédoises de Kristianstads en tours préliminaires, avant de s'incliner de justesse 3-2 contre Wolfsburg la semaine dernière en barrage aller.

Avant le retour, mercredi (19h) à Libourne, les Girondines peuvent encore rêver de faire chuter l'équipe allemande, double lauréate de la Ligue des champions (2013 et 2014) et encore finaliste de l'épreuve en 2020. L'entraîneur Patrice Lair sera néanmoins privé de la recrue costaricaine Melissa Herrera, blessée.

En soirée, Manchester City se frottera à une équipe du Real Madrid qui l'a rejoint au score dans le temps additionnel au match aller (1-1).

Les équipes qualifiées à l'issue des barrages intègreront la nouvelle phase de groupes. Les Espagnoles du FC Barcelone, championnes d'Europe en titre, sont qualifiées d'office, comme le PSG, Chelsea et le Bayern Munich, au titre de leur première place acquise la saison dernière en championnat.

Le programme des barrages retour :

Mercredi 8 septembre :

16h : Glasgow City (SCO) - Servette (SWI)

18h : Lyon (FRA) - Levante (ESP)

18h : Køge (DEN) - Sparta Praha (CZE)

19h : Bordeaux (FRA) - Wolfsburg (GER)

19h : Hoffenheim (GER) - Rosengård (SWE)

19h : Häcken (SWE) - Vålerenga (NOR)

20h : Manchester City (ENG) - Real Madrid (ESP)

Jeudi 9 septembre :

17h : WFC Kharkiv (UKR) - Apollon LFC (GRE)

18h : Slavia Prague (CZE) - Arsenal (ENG)

19h : Breidablik (ISL) - Osijek (CRO)

20h : Benfica (POR) - Twente (NED)

20h : Juventus (ITA) - Vllaznia (ALB)

