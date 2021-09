Bordeaux était à deux doigts de l'exploit. Opposées à Wolfsburg, monument du football féminin, les Bordelaises n'ont pas réussi à passer le cap des barrages pour se qualifier en phase finale de la Ligue des champions. Pourtant, l'équipe de Patrice Lair a poussé son adversaire au fin fond de ses retranchements.

Battu 3-2 à l'aller en Allemagne, Bordeaux a encaissé l'ouverture du score à domicile ce mercredi soir. Mais les Girondines ont puisé dans leur réserve pour mener 2-1 grâce à Snoeijs (36e) et Gomes (66e) et arracher la prolongation (pour rappel, il n'y a plus la règle du but à l'extérieur). En prolongation, le talent d'Ewa Pajor a encore frappé (102e) mais la jeune Cardia a obliger les deux équipes à se départager lors de la séance aux tirs au but (3-2, 119e).

Complètement paralysées par l'enjeu, les Girondines ont alors complètement craquées. Périsset et Bilbault on vu leur tentative stoppée par Schult, avant que Folkerstma ne trouve le poteau. Résultat : Bordeaux, pourtant auteur d'une superbe prestation, ne verra pas la Ligue des champions cette saison.

