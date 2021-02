C'est officiel : Le huitième de finale de Ligue des champions féminine entre le Sparta Prague et le PSG, initialement prévu mercredi 3 mars, a été reporté au 17 mars en raison de la pandémie de Covid-19. L'ordre des rencontres est inversé : le match aller aura finalement lieu à Paris, le 9 mars (16h), et le déplacement des Parisiennes huit jours plus tard fera office de match retour, après un accord trouvé entre les deux clubs et l'UEFA. "Le match à domicile (du Sparta) initialement prévu le 3 mars a été reporté au 17 mars", a en effet indiqué à l'AFP Ondrej Kasik, porte-parole du club tchèque.