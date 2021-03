Les cadors du continent européen, Lyonnaises en tête, vont s'employer à transformer l'essai mercredi en 8es de finale retour de Ligue des champions dames, le suspense se concentrant sur le duel entre les Autrichiennes de St. Pölten et les Suédoises du FC Rosengård.

Les Lyonnaises, quintuples championnes d'Europe en titre, ont déjà un pied en quart de finale et elles le doivent en partie à la jeune internationale Melvine Malard, sortie du banc à l'aller pour le but du 2-0 inscrit dans le temps additionnel. Les joueuses de l'OL partent donc au Danemark sans grand frisson avant d'affronter Brøndby mercredi (13h55).

Les favorites sont au rendez-vous

Les Allemandes de Wolfsburg, finalistes de la dernière Ligue des champions, comptent aussi une avance de deux buts avant de se rendre chez les Norvégiennes de LSK Kvinner.

Battues 2-0 elles aussi, les joueuses de l'Atlético Madrid conservent encore un mince espoir de renverser Chelsea et sa star Pernille Harder. Les Kazakhes de BIIK Kazygurt n'en ont plus aucun en revanche après avoir subi la loi du Bayern Munich (6-1) de l'internationale française Viviane Asseyi, buteuse pour son retour après plus de trois mois d'absence.

Seul match avec du suspense en Autriche

Le FC Barcelone n'a rien à craindre non plus de la part des Danoises du Fortuna Hjørring, qu'elles ont sèchement battues 4-0 en Catalogne à l'aller.

Pour trouver du suspense, il faut aller en Autriche mercredi soir (20h30) avec la réception des Suédoises du FC Rosengård par St. Pölten, seule équipe rescapée des qualifications. En tête avec deux buts d'avance juste après la mi-temps, les Autrichiennes s'étaient faites rattrapper 2-2 à l'aller au bout du temps additionnel.

