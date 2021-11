Les filles du Paris Saint-Germain seront au tour suivant. Ce jeudi soir, les coéquipières de Grace Geyoro se sont qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des Champions féminine, grâce à leur succès sur la pelouse du Real Madrid (0-2). Appelées en équipe de France pour les prochaines échéances ce jeudi par Corinne Diacre, Marie-Antoinette Katoto et Sakina Karchaoui sont les buteuses du soir. Après une semaine plus que mouvementée en championnat - avec la lourde défaite à Lyon (6-1) - et sur le plan extrasportif, ce succès, qui leur assure de terminer en tête du groupe B, semble bienvenu.

Une occasion a suffi pour Katoto

Après une semaine très compliquée à tous les niveaux, les joueuses de Didier Ollé-Nicolle ont été bousculées par les Madrilènes en début de match. En difficulté sur le plan technique, les Parisiennes ont quand même réussi à contenir leurs adversaires pendant la première demi-heure. Avant de se montrer efficaces sur leur première réelle opportunité : sur un coup franc obtenu dans le camp madrilène par Grace Geyoro, Marie-Antoinette Katoto a ouvert le score sur un ballon remarquablement enroulé par Ramona Bachmann (0-1, 33e). Katoto a marqué, à cette occasion, son 17e but en 24 matchs de Ligue des Champions féminines.

Labbé et Karchaoui ont fait la différence

Plus en difficulté au retour des vestiaires, avec un arrêt déterminant de la gardienne canadienne Stephanie Labbé devant Esther González (51e), les coéquipières de Sakina Karchaoui se sont facilité la fin de la rencontre après une superbe réalisation de l’ancienne défenseure de l’OL et de Montpellier. Un but inscrit au terme d’une superbe chevauchée au cours de laquelle Karchaoui a déposé trois adversaires (70e, 0-2). Après son sévère revers en D1 Arkema au Groupama Stadium dimanche, le Paris Saint-Germain se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ses 4 succès en 4 rencontres lui assurent même la première place du groupe B, alors que les coéquipières de Elisa De Almeida sont la seule équipe à ne pas encore avoir encaissé de buts en C1.

