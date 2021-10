La promenade de santé se poursuit pour le PSG. Vainqueures de leurs cinq premiers matches de championnat, tombeuses de Zhytlobud (2-0) lors de la première journée dans cette phase de groupes de la Ligue des champions, les joueuses de Didier Ollé-Nicolle ont ajouté un septième succès sans encaisser de but à leur collection. En sept matches. Mercredi soir, ce sont les Ukrainiennes de Kharkiv qui ont fait les frais de la nette domination parisienne (5-0). Paris garde la tête du groupe B après deux journées.

En championnat comme sur la scène européenne, c'est le même tarif. Paris gagne, et ne prend pas de but. Mercredi soir, les troupes de Didier Olé-Nicolle ont fait craquer Kharkiv dès la première période. C'est à l'approche de la demi-heure de jeu que tout s'est décidé. Et surtout, que le festival Jordyn Huitema a démarré. Intenable, la jeune Canadienne s'est offerte un triplé en l'espace de 17 minutes.

Ligue des champions féminine Paris a fait le job 06/10/2021 À 20:53

Huitema en feu, Diani pas en réussite

Un gros coup d'épaule et une frappe en angle fermé, d'abord (1-0, 25e). Une tête pleine d'opportunisme après une barre de Ramona Bachmann, ensuite (2-0, 32e). Puis une offrande de Kadidiatou Diani conclue comme il se devait pour compléter le tout avant la pause (3-0, 42e), et l'affaire était pliée. Le triplé aurait pu être un quadruplé, voire un quintuplé. Mais la joueuse de 20 ans n'a pas converti ses autres occasions nettes, jusqu'à toucher le poteau en fin de rencontre (80e).

D'occasions, Paris n'a pas manqué dans un match dominé de A à Z (42 tirs à 2). Diani a énormément tenté en première période, sans succès, alors que Geyoro, entre autres, a également eu l'occasion de corser l'addition. Il faut dire que malgré le score, la gardienne adverse, Yaman, a sorti le grand jeu. Mais à force de subir, elle a fini par fauter à son tour, avec une sortie approximative qui a profité à Léa Khelifi en toute fin de match (5-0, 88e). Avant cela, c'est Paulina Dudek qui avait participé à la fête, d'une tête au premier poteau sur corner (4-0, 59e).

25 buts marqués, 0 encaissé : tout va pour le mieux du côté des championnes de France dans ce début de saison. Le Real Madrid, qui viendra au Parc des Princes le 9 novembre prochain, est prévenu. Saint-Etienne, qui affrontera Diani et ses coéquipières dimanche, aussi…

Ligue 1 Toujours les mêmes problèmes au PSG : Pochettino peut-il réussir là où les autres ont échoué ? 17/09/2021 À 15:34