Le Paris Saint-Germain débute parfaitement bien cette nouvelle campagne européenne. Ce mercredi soir, le PSG a battu Breiðablik (0-2), lors de la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions féminine. Au Kopavogsvollur de Kopavogur en Islande, Léa Khelifi avait ouvert la marque (17e), avant que Grace Geyoro ne finisse par soulager ses partenaires (89e). Au classement du groupe B, les protégées de Didier Ollé-Nicolle prennent la tête, devant le Real Madrid

Les deux équipes s'étaient déjà rencontrées il y a deux ans et le club de la capitale s'était alors imposé plus nettement (4-0, 3-1). Cette fois, cette nouvelle rencontre a eu du mal à se lancer. Toutefois, c'est bien la milieu de terrain Léa Khelifi, qui a été la première à trouver la faille, sur une frappe en première intention (17e, 0-1), pour son tout premier but dans la compétition. Les Parisiennes ont monopolisé le ballon (67% de possession), mais tout en peinant à surprendre de nouveau Telma Ivarsdottir, bien vigilante dans son but.

Ligue 1 Toujours les mêmes problèmes au PSG : Pochettino peut-il réussir là où les autres ont échoué ? 17/09/2021 À 15:34

Marie-Antoinette Katoto a été la première à buter sur la portière islandaise (13e), avant également de trouver le montant (57e). A ses côtés, Kadidiatou Diani s'est beaucoup démenée, mais sans parvenir à ses fins (41e, 81e). La différence aurait pu être faite une seconde fois, par l'intermédiaire de Sara Dabritz, entrée en jeu. Mais la milieu allemande n'a pas profité de la maladresse de la gardienne adverse, qui a relâché le ballon, avant d'éviter qu'il ne rentre dans son but (82e). Finalement, c'est donc la capitaine parisienne qui a pris ses responsabilités. Après une première tentative dangereuse (74e), Grace Geyoro a fini par faire la différence, en toute fin de rencontre, sur une frappe croisée (89e, 0-2).

Votikova a été irréprochable

Après un début de saison parfait en D1, avec quatre victoires et autant de clean sheets, les championnes de France en titre avaient forcément à cœur de poursuivre leur belle série. Pour cela, Didier Ollé-Nicolle avait décidé de titulariser dans la cage, pour la première fois de la saison, la Tchèque Barbora Votikova. Et même si le PSG a globalement maîtrisé son sujet, la gardienne parisienne a assuré, notamment dans le premier acte, en captant, dans un premier temps, un coup-franc d'Agla Maria Albertsdottir (10e).

Breiðablik a montré un visage accrocheur et combatif, tout en étant présent dans les duels. Les Islandaises ont profité des erreurs techniques et du déchet produit parfois par leur adversaire. En récupérant un ballon perdu par Amanda Ilestedt, Albertsdottir n'a pas réussi à remporter son duel face à Votikova (26e), qui s'est également montrée attentive devant Karen Sigurgeirsdottir (40e). Demi-finaliste de la dernière édition, Paris a donc eu le dernier mot et peut sereinement préparer la suite de son programme.

Agla Maria Albertsdottir face au PSG Crédit: Getty Images

Ligue des champions Paris n'avait rien de magique 15/09/2021 À 20:50