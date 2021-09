Le tirage au sort a rendu son verdict, et il n'a pas été clément pour l'OL. Placées dans le deuxième chapeau, les Lyonnaises vont devoir affronter la solide équipe du Bayern Munich, où évolue la milieu offensive française Viviane Asseyi, dans la nouvelle phase de groupe. L'équipe de Wendie Renard, qualifiée via les barrages, défiera par ailleurs les Suédoises de Häcken, un club de Göteborg, et les Portugaises de Benfica.

Pour l'entraîneure Sonia Bompastor, l'objectif sera de "terminer premières de cette poule, gagner tous nos matches pour finir au mois de décembre avec cette première place, et être prêtes pour la deuxième phase à partir du mois de mars". L'an dernier, l'OL et ses sept titres de Ligue des champions, dont cinq d'affliée, se sont arrêtés en quarts de finale. "Quand on est l'Olympique lyonnais, on est forcément favoris, on doit assumer ce statut et entamer toutes les rencontres avec l'envie de gagner", a également réagi Bompastor dans une vidéo mise en ligne par le club.

Ligue des champions Koeman revient sur le 8-2 historique : "Des joueurs ont beaucoup souffert" IL Y A 3 HEURES

Le PSG bien loti

Les championnes de France du PSG, têtes de série au tirage, ont hérité de l'équipe la plus abordable du deuxième chapeau avec les Islandaises de Breidablik. Il y aura un autre déplacement lointain à négocier en Ukraine face à WFC Kharkiv, ainsi qu'une double opposition face au Real Madrid, tombeur de Manchester City à la surprise générale en barrages.

De leur côté, les championnes d'Europe en titre du FC Barcelone sont placées dans le groupe C en compagnie des Anglaises d'Arsenal, portées par la "serial buteuse" néerlandaise Vivianne Miedema, et de deux équipes novices en Coupe d'Europe: les Allemandes de Hoffenheim et les Danoises du HB Køge. Les Espagnoles abordent donc avec sérénité la phase de groupes, dont le coup d'envoi est prévu mardi 5 et mercredi 6 octobre, sachant que les deux premiers de chaque poule sont qualifiés en quart de finale.

Enfin, les Anglaises de Chelsea, finalistes de l'édition précédente, retrouvent une équipe de Wolfsburg qu'elles avaient dominée en quarts de finale (2-1, 3-0) la saison dernière. Les partenaires de Pernille Harder, ancienne "Louve" désormais chez les Blues, sont dans le groupe A avec la Juventus Turin de la gardienne des Bleues Pauline Peyraud-Magnin, et les Suissesses du Servette.

Tous les groupes :

Groupe A : Chelsea (ANG), Wolfsburg (ALL), Juventus Turin (ITA), Servette (SUI)

Groupe B : Paris SG (FRA), Breidablik (ISL), Real Madrid (ESP), WFC Kharkiv (UKR)

Groupe C : FC Barcelone (ESP), Arsenal (ANG), Hoffenheim (ALL), HB Køge (DAN)

Groupe D : Bayern Munich (ALL), Lyon (FRA), Häcken (SUE), Benfica (POR)

Ligue 1 On ne l’arrête plus : le phénix Dembélé a encore frappé IL Y A 21 HEURES