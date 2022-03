Le choc entre Parisiennes et Munichoises, demi-finalistes la saison dernière, promet d'être accroché dans un cadre propice au spectacle: l'Allianz Arena et ses 70.000 places ouvre ses portes à la section féminine du Bayern pour la première fois. Le choix du décor montre l'importance accordée par le club allemand à ce rendez-vous, face à une équipe française impressionnante en phase de groupes, qu'elle a maîtrisée de bout en bout avec six victoires, vingt-cinq buts marqués et aucun encaissé.

Le Bayern de Lea Schüller et Viviane Asseyi, toutes deux buteuses vendredi contre l'Eintracht Francfort (4-2) en Frauen Bundesliga, a montré durant cette première partie de saison qu'il fallait aussi compter sur lui. L'Olympique lyonnais en a fait les frais, battu 1-0 mi-novembre à Munich sur un but de son ancienne joueuse Saki Kumagai. La pression monte d'un cran cette fois avec ces quarts de finale en aller-retour, où le moindre faux-pas peut se payer très cher.

Deux absentes côté PSG

L'entraîneur parisien Didier Ollé-Nicolle a préparé la confrontation en Allemagne avec une équipe remaniée, mais victorieuse, vendredi contre Soyaux (2-0). Marie-Antoinette Katoto, Sakina Karchaoui et Sara Däbritz ont notamment commencé la rencontre sur le banc. La milieu Kheira Hamraoui n'en a pas décollé et c'est Aminata Diallo, habituelle remplaçante, qui a disputé toute la partie et scellé le succès parisien en marquant le deuxième but.

Les deux joueuses font partie du groupe de 21 Parisiennes qui s'est envolé lundi matin pour l'Allemagne, à l'inverse de la défenseure centrale polonaise Paulina Dudek et de la jeune Jade Le Guilly, toutes deux blessées. En Espagne, le "clasico" entre le Real Madrid et le FC Barcelone s'invite sur la scène continentale, mardi soir (21h00), où les Catalanes s'avancent en grandes favorites.

Le Barça, champion d'Europe en titre, a infligé une "manita" aux Madrilènes (5-0) il y a encore deux semaines en championnat, avec notamment un doublé de sa Ballon d'or Alexia Putellas. Mercredi, ce sera au tour de Lyon d'entrer dans la danse, à Turin contre la Juventus de Pauline Peyrand-Magnin. La gardienne de l'équipe de France, ancienne de l'OL, aura fort à faire face à ses partenaires de sélection Wendie Renard, Griedge Mbock, Selma Bacha, Delphine Cascarino ou encore Melvine Malard, dernière buteuse vendredi à Dijon (3-0) après le doublé de l'Américaine Catarina Macario.

Les "Fenottes" ont les crocs cette saison, après un dernier exercice catastrophique où elles ont perdu à la fois leur titre en championnat et en Ligue des champions. Dans l'autre quart de finale aller, les Anglaises d'Arsenal reçoivent les Allemandes de Wolfsburg, mercredi (21h00) à Londres.

Le programme des quarts de finale:

Mardi 22 mars

(18h45) Bayern - Paris SG (retour le 30 mars)

(21h00) Real Madrid - Barcelone (retour le 30 mars)

Mercredi 23 mars

(18h45) Juventus - Lyon (retour le 31 mars)

(21h00) Arsenal - Wolfsburg (retour le 31 mars)

