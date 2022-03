C'est ce que l'on appelle tomber de haut. Grandissime favori de son quart de finale contre la Juventus, l'OL s'est incliné face aux Italiennes sur la pelouse de l'Allianz Stadium (2-1). Souveraines en première période, les Fenottes se sont vues réduites à dix après l'expulsion logique d'Ellie Carpenter peu après l'heure de jeu. Résultat des courses ? Cristiana Girelli et Agnese Bonfantini ont répondu à l'ouverture du score de Catarina Macario en début de match. Lyon peut encore se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions 2021-2022, mais il faudra vaincre la Juve par deux buts d'écart le 31 mars prochain au Groupama Stadium. Et c'est loin d'être gagné...

Le 21 mai prochain, le Juventus Stadium va accueillir la finale de la Ligue des Champions féminine pour la première fois de son histoire. Forcément, il y avait un surplus de motivation à aller puiser pour la Juve au moment d'affronter l'ogre lyonnais, septuple vainqueur de la compétition.

Dans un premier temps, le collectif bianconero a balbutié son football. Sans doute trop prises par l'enjeu mais aussi maîtrisées par des Lyonnaises conquérantes, les filles de Joe Montemurro ont pourtant eu l'occasion d'ouvrir le score dès le début de match mais Lina Hurtig a trop croisé sa frappe devant Sarah Bouhaddi, fautive sur une relance mal ajustée au départ de l'action (2e). Dès lors, les Lyonnaises se sont montrées plus réalistes et Macario a converti l'offrande de Selma Bacha pour placer une tête hors de portée de Pauline Peyraud-Magnin (8e, 0-1).

Carpenter-Bouhaddi, duo perdant

Invaincu depuis le 29 janvier et sa défaite en Coupe de France face au PSG, l'OL a manqué plusieurs occasions de doubler la mise. D'un sauvetage sur sa ligne, Girelli a d'abord empêché Melvine Malard de doubler la mise (35e), puis l'attaquante rhodanienne a logiquement vu son but refusé pour une position de hors-jeu (43e). Avec un seul but de retard à la pause, les Turinoises se sont mises à croire en l'exploit lorsque Valentina Cernoia s'est faite accrocher au bras par Carpenter. En tant que dernière défenseure, l'Australienne a logiquement dû laisser ses partenaires à dix contre onze.

Dans la foulée, Cernoia a trouvé la barre de Bouhaddi (67e), puis l'Allianz Stadium s'est enflammé sur l'égalisation de Girelli consécutive à un ballon pas assez bien capté par Bouhaddi (71e, 1-1). Désireuse d'inscrire un nouveau but et de profiter de son surnombre, la Juve va trouver la clé grâce à un tir croisé de Bonfantini, apparue sur la pelouse deux minutes plus tôt à la place de Girelli (83e, 2-1). Et sans une intervention décisive de Bouhaddi devant Barbara Bonansea (87e), l'addition aurait pu être encore plus salée. À Lyon, les filles de Sonia Bompastor devront faire preuve d'une meilleure maîtrise au risque de revoir Turin depuis la télé...

