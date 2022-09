Le PSG féminin jouera une nouvelle fois la phase de poules de la C1 cette saison. Ce mercredi soir en barrages retour, les Parisiennes ont validé leur ticket en allant gagner sur le terrain des Suédoises du BK Häcken (2-0). Comme lors de la victoire du match aller au stade Jean-Bouin (2-1), les joueuses de la capitale ont marqué par Lieke Martens (53e) et Kadidiatou Diani (60e).

Paris fait partie des douze équipes issues des barrages qui rejoignent Lyon, tenant du titre, Barcelone, finaliste, Chelsea et Wolfsburg, championnes d'Angleterre et d'Allemagne, en phase de groupes dont le tirage au sort aura lieu le 3 octobre à Nyon. L'entraîneur parisien Gérard Prêcheur était toujours privé pour cette rencontre de la buteuse Marie-Antoinette Katoto, en rééducation après son opération à un genou. Et depuis dimanche, il sait qu'il va devoir se passer pour un bon moment de la Polonaise Paulina Dudek, victime d'une rupture des ligaments du genou droit contre Fleury en championnat (2-1).

Retour prévu en octobre pour Hamraoui ?

Enfin, Kheira Hamraoui, qui avait assisté au match aller depuis les tribunes, ne faisait toujours pas partie du groupe mercredi. Ecartée du groupe parisien en début de saison, puis réintégrée le 20 septembre dernier, l'internationale française ne devrait rejouer que début octobre, selon Prêcheur. Ses coéquipières parisiennes, après une première mi-temps très quelconque, sans beaucoup de rythme ni de très nettes occasions de buts, ont haussé leur niveau en seconde période et ont fini par logiquement trouver l'ouverture à deux reprises.

Lieke Martens, tout d'abord, a ouvert la marque du plat du pied droit à la réception d'un centre de la droite de la Suissesse Ramona Bachmann, puis Kadidiatou Diani a mis définitivement les siennes à l'abri en profitant d'une mésentente entre Josefine Rybrink et sa gardienne Jennifer Falk sur un centre, toujours venu de la droite, de la capitaine Grace Geyoro.

