Semaine à oublier pour les clubs français en Ligue des Champions féminine. Après la retentissante défaite des Lyonnaises contre Arsenal mercredi, le Paris Saint-Germain s’est incliné à domicile contre l’autre club londonien de la compétition, Chelsea, sur un but de la tête de Millie Bright (0-1). Les joueuses de Gérard Prêcheur n’ont pas existé dans le jeu en ce jeudi soir : elles n’ont cadré qu’un seul tir.

L’équipe de Kadidiatou Diani perd déjà du terrain dans ce groupe A : dans l’autre match de la poule, le Real Madrid s’est imposé en Albanie contre Vllaznia. Présente dans le groupe parisien pour la première fois depuis avril, Kheira Hamraoui s’est longuement échauffée mais elle n’est pas entrée en jeu.

Millie Bright, sur la lancée de son Euro

Demi-finalistes de la compétition la saison dernières, les Parisiennes sont désormais attendues à chaque sortie sur la piste aux étoiles européennes. Elles le savent pertinemment. Pourtant à l’image de leurs rivales rhodaniennes hier, elles n’ont pas su répondre aux attentes. Le début de match bien plus concret, physiquement et tactiquement des coéquipières de Sam Kerr était un sérieux indice. L’attaquante australienne fut donc la première à mettre la néo-Parisienne Sarah Bouhaddi à contribution (11e).

Grace Geyoro et les siennes n’ont eu cesse de reculer au cours du premier acte : un excès de prudence chèrement payé juste avant la demi-heure de jeu. Sur un corner frappé par Erin Cuthbert, c’est une des héroïnes de l’Euro remporté cet été par l’Angleterre, Millie Bright qui a pu devancer Elisa de Almeida au second poteau pour ouvrir la marquer (0-1, 27e).

1 seul tir cadré pour Diani et les Parisiennes

Sous les yeux de Neymar, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes présents en tribunes, les joueuses de Gérard Prêcheur sont rentrées au vestiaire la tête basse. Le début de seconde période du PSG, un peu plus intense, n’a guère été meilleur techniquement. Malgré le soutien intense des Ultras parisiens, qui ont donné du cœur et de la voix toute la soirée, Kadidiatou Diani n’a cadré le seul tir parisien qu’à la 62e, une frappe centrale sans danger pour la gardienne allemande de Chelsea Ann-Katrin Berger. Avec un peu plus de précision, Sam Kerr aurait même pu inscrire un but de plus pour les Blues (50e, 58e, 85e).

Présente dans le groupe pour la première fois depuis 6 mois, Kheira Hamraoui, qui s’est longtemps échauffée, n’a pas participé à la morne défaite des siennes. Dans l’autre match de ce groupe A, le Real Madrid s’est imposé un peu plus tôt en Albanie (succès 2-0). Pour leur prochain match en C1, un déplacement dans la capitale madrilène pour un match qui se jouera mercredi prochain, les Parisiennes devront montrer un visage autrement convaincant. Et surtout prendre des points

