Les Fenottes lyonnaises n’ont pas fait de détail face au FC Zurich, ce mercredi soir au Groupama Stadium (4-0). Attendues au tournant après un début de compétition très loin des attentes placées en elles, les coéquipières de Wendie Renard se sont relancées dans la course à la qualification avec ce second succès sans prendre de buts face aux Suissesses. Melvine Malard a signé un doublé alors que Delphine Cascarino a inscrit un superbe but de loin en fin de rencontre. Les Lyonnaises seront donc d’attentives spectatrices du choc entre Arsenal (7 points) et la Juventus (5 points), leurs autres adversaires du groupe C à 21h.

Les joueuses de Sonia Bompastor n’avaient pas trop le choix. Après leur succès en Suisse il y a deux semaines (3-0, avec notamment un doublé de Signe Bruun), les Lyonnaises ont de nouveau fait parler leur domination technique. Sur un beau centre de Malard en première intention, Lindsey Horan a ouvert le score peu avant le quart d’heure de jeu, d’une belle reprise du droit entre les jambes de la gardienne suisse Seraina Friedli (1-0, 14e).

Dépassées techniquement, les Suissesses ont concédé de nombreuses occasions avant le repos : Damaris Egurrola (7e, 25e) et Delphine Cascarino ont toutes frôlé la cage d’une Friedli laissée bien seule par sa défense.

Malard, le doublé opportun

Seule Vanessa Bernauer est venue inquiéter Christiane Endler pendant le premier acte, d’une frappe sortie avec maîtrise par la gardienne chilienne (32e). Si Endler a été un peu plus fébrile sur une relance devant l’attaquante adverse Seraina Piubel en cours de second acte (60e), elle n’a pas permis aux Suissesses le plaisir de marquer. Melvine Malard a signé un beau doublé de la tête (64e, 79e) avant que Delphine Cascarino, d’une frappe soyeuse du pied droit, est venue mettre un point d’orgue heureux à la soirée des locales (4-0, 90e+4).

Les Lyonnaises, qui ont vu Alice Sombath et Selma Bacha sortir sur blessure, se rassurent sur la scène européenne. Avant une fin de semaine forcément excitante, avec la réception du Paris Saint-Germain dimanche soir pour la 11e journée de D1 Arkema.

