La troisième journée de cette Ligue des Champions féminine 2022-2023 a remis l'Olympique Lyonnais dans le sens de la marche. Après une lourde défaite sur sa pelouse contre Arsenal et un match nul sur le terrain de la Juventus, les championnes d'Europe en titre se sont imposées de façon autoritaire à Schaffhouse contre le FC Zürich grâce à un but de Melvine Malard et un doublé de Signe Bruun (3-0).

Grâce à ce succès, les Fenottes recollent provisoirement aux basques de la Juve. La course à la qualification pour les quarts de finale de la C1 est relancée dans ce groupe C, et c'est la moindre des choses pour les filles de Sonia Bompastor.

