En éliminant respectivement la Juventus Turin et Lille, Villarreal et Chelsea ont décroché mercredi soir les deux derniers tickets pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Ce vendredi, à l'issue du tirage au sort intégral effectué au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse (à partir de 12h), on connaîtra le tableau final de cette C1. En plus de connaître les affiches des quarts, les demi-finales potentielles seront également déterminées. Le Paris Saint-Germain, éliminé par le Real Madrid, ne fera pas partie des huit derniers prétendants de cette édition, au contraire de quelques équipes surprises dont Benfica, qui accompagneront des habitués de ces matches couperets. Il n'y a plus de règles concernant les groupes et/ou les pays : tous les clubs peuvent s'affronter.

Les 8 qualifiés pour les quarts de finale

Atlético Madrid (ESP)

Bayern Munich (ALL)

Benfica Lisbonne (POR)

Chelsea (ANG)

Liverpool (ANG)

Manchester City (ANG)

Real Madrid (ESP)

Villarreal (ESP)

