Football

LIGUE DES CHAMPIONS - Tudor, coaching illisible : "C'est comme s'il n'avait pas de plan B"

LIGUE DES CHAMPIONS – Ce mardi, l'OM s'est incliné sur la pelouse de Francfort (2-1) après un non-match et un coaching d'Igor Tudor qui interroge. Dans le debrief, Cyril Morin et Vincent Bregevin reviennent sur les choix du Croate et sur son incapacité, récemment, à réagir pour aider son équipe. Une fâcheuse habitude à corriger d'ici le match décisif face à Tottenham.

00:03:14, il y a 23 minutes