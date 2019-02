Diego Godin, le héros parfait

Il fallait le voir courir vers la tribune, se frappant le cœur et l'écusson de cet Atlético qui lui correspond tant. Qu'il chérit tant. Diego Godin en a vécu des moments forts avec les Colchoneros. Mais cette soirée du 20 février restera comme un moment à part de son incroyable histoire avec le club madrilène.

Ces dernières semaines, et pour la première fois depuis neuf ans qu'il évolue dans la capitale espagnole, l'idylle s'était quelque peu ternie. Son départ acté vers l'Inter Milan en juin prochain n'a pas été très bien vécu par des fans qui voyaient en lui le capitaine inébranlable d'une équipe dont la colonne vertébrale s'est forgée avec l'Uruguayen en première vertèbre. Mais la flamme de cet amour passionnel a repris de plus belle en une soirée marquée du sceau Atléti. Et donc de celui de son défenseur emblématique.

Ce huitième de finale aller contre la Juventus aurait pu être le dernier grand match européen du stoppeur dans sa maison. Il ne pouvait donc pas manquer l'occasion d'écrire de nouvelles lignes dorées de son histoire avec cet Atlético. Son Atlético. Car si l'entraîneur Diego Simeone est mis en avant – à fort juste titre – comme l'ADN de cette formation, Diego Godin en est la quintessence, le nectar. Dans un match aussi serré que celui de ce mercredi, il a fallu à la formation espagnole sortir toute sa panoplie pour forcer la décision.

Cristiano Ronaldo (Juventus) au duel avec Diego Godin (Atlético de Madrid)Getty Images

Des tripes, du cœur, et même un peu plus

Des tripes, ces matelassiers n'en ont, comme toujours, pas manqués. Il en fallait pour se relever d'un but annulé par le VAR et en sortir galvanisés. Gimenez a planté la première banderille pour faire exploser le Wanda Metropolitano à la 78e minute. Mais celui qui l'a fait exulter et respirer définitivement portait bien un maillot floqué du numéro 2. A la réception d'un deuxième ballon sur coup franc, Godin a frappé comme un attaquant d'une reprise acrobatique pour porter le score à 2-0. Aidé bien involontairement par... Cristiano Ronaldo, venu dévier la trajectoire du ballon. Une véritable libération collective et un énorme soulagement pour celui qui ne pouvait pas décemment s'en aller fâché.

Comme souvent, les chiffres ne diront pas tout de la prestation de Godin. Sa prestation ne fut pas des plus clinquantes, jusqu'à son geste de la délivrance. Du sale boulot pour couvrir avec Juanfran les offensives de Ronaldo, à son placement idéal pour empêcher toute offensive adverse dans l'axe, Diego a fait du Godin : propre, rassurant, précieux. A l'image des siens, tout simplement. Leur solidité à toute épreuve, ce bloc défensif si robuste, si rugueux, a encore une fois fait des merveilles. Son expérimenté patron avec. "C'est un match très complet dans tous les secteurs du jeu, en attaque, en défense, dans l'attitude", a-t-il réagi au coup de sifflet final.

Cette course vers ses supporters, cette pression permanente de l'adversaire et de l'arbitre - qu'il a qualifié "d'obstacle" à surmonter - c'est tout le cœur (et même un peu plus) qui caractérise si bien cet Atlético Madrid parfois ennuyeux, parfois agaçant, mais tellement excitant quand il renverse des montagnes de talent par la force de ses convictions. Godin en est l'exemple parfait. Il ne pouvait y avoir de meilleur héros dans le triomphe d'équipe qu'est celui de ce match aller. Qui pourrait bien ne pas être le dernier du Grande Diego dans son stade électrisé comme jamais par l'odeur de l'Europe.