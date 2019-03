Après Juventus - Atlético Madrid (3-0) : Avec Cristiano Ronaldo, on passe du rêve à la réalité

Une soirée pour l'histoire. Un match pour écrire un peu plus la légende d'un homme. Il y a des rencontres d'une autre dimension. Des prestations qui marquent les esprits. Et justifient tout. Le prix d'un transfert. Ou le montant astronomique d'un salaire. Tous ces chiffres qui ont fait tourner de nombreuses têtes ces derniers mois paraissent aujourd'hui bien dérisoires. En un peu plus de 90 minutes, Cristiano Ronaldo a tout balayé d'un souffle de talent. Et rendu réels les rêves bianconeri.

Cristiano Ronaldo ne fait pas partie du commun des footballeurs. Ça, on le savait depuis des années maintenant. Mais il a encore franchi un cap ce mardi soir. Chaque détail de ce match rend encore un peu plus spéciale sa sortie. Médiocre à l'aller, on avait pointé du doigt son manque d'efficacité jusque-là en C1 cette saison (1 but lors de ses 6 premiers matches). Il a planté trois buts, dont deux coups de têtes sublimes avec son timing et sa détente d'exception. Et il y a surtout l'adversaire qui ajoute de l'ampleur à sa prouesse.

Cristiano Ronaldo célèbre son but face à l'Atlético MadridGetty Images

Le contraste Juve - Real

Si solide à l'aller (2-0), l'Atlético Madrid semblait sur la voie royale. On ne met pas trois buts comme ça à une formation guidée par Diego Simeone tant habituée à bloquer les espaces et à frustrer les équipes adverses. Ronaldo lui l'a fait. Presque à lui tout seul. Et c'est bien pour ça que la Juve est allée le récupérer. Pas pour autre chose. Pour cette capacité hors norme à faire mal à des défenses. A frapper dans des rencontres européennes de cet acabit.

Le pire, c'est que Cristiano Ronaldo ne s'est pas limité à ses trois coups de poignards. Il a retrouvé ses jambes d'il y a quelques années. Déchaîné, presque possédé par cette envie de réaliser un exploit mémorable, il a clairement montré le chemin à suivre à ses coéquipiers turinois. D'un bout à l'autre de la rencontre, il a ainsi pesé de tout son poids. Il a placé quelques belles accélérations. Et a été précieux dans un rôle de pivot pour orienter le jeu turinois. L'ancien Mancunien ne se limite pas à ses stats folles. Même si ce qui fait passer cette soirée dans une autre dimension reste bien ses trois réalisations.

Ils ne sont pas légion sur la planète football à avoir les moyens de marquer de leur empreinte un tel choc européen. Ronaldo l'a encore fait. Et avec une nouvelle équipe, ce qui le rend si particulier. Une semaine après avoir vu le Real Madrid se faire humilier par la jeunesse si séduisante de l'Ajax Amsterdam, le symbole est d'ailleurs cruel pour les Madrilènes. Forcément. Et cela souligne l'impact de l'arme fatale Ronaldo. Heureusement pour Florentino Perez qu’il est parvenu à faire revenir Zinédine Zidane 24 heures avant, sinon le président madrilène aurait entendu parler du transfert de CR7.

Cristiano RonaldoEurosport

Monsieur C1

Si le Real a laissé filer un titre qui lui revenait chaque mois de mai depuis trois ans, la Juventus a elle toutes les raisons de se féliciter de son audace. Traumatisée par son élimination en quart de finale l'année dernière par le Real et par un triplé de... Ronaldo, la Vieille Dame a bouleversé ses habitudes, convaincue que le talent, la rage de vaincre et l'expérience de CR7 pouvaient lui faire passer un cap. Pour cela, le champion d'Italie a donc lâché plus de 110 millions d'euros l'été dernier et dépensé encore 31 millions par saison en salaire. Cela peut sembler fou pour un joueur de 34 ans. Mais personne n'ira s'interroger sur ces montants après cette soirée.

Mardi, Ronaldo a validé ses excès en rappelant que la Ligue des champions est bien son épreuve. Ce n'est pas un hasard s'il l'a gagnée cinq fois. Alors oui avec lui, la Juve est bien plus armée pour viser la Coupe aux grandes oreilles. Fort de la présence du quintuple Ballon d'Or dans ses rangs, ses rêves de C1 ont plus de chances de devenir réalité. Comme ce fut le cas ce mardi soir dans cette soirée magique au Juventus Stadium. Une soirée signée CR7. Une de plus pour Monsieur C1.