Buffon : "Le Real Madrid est une meilleure équipe que la Juventus Turin"

C'est un rituel bien connu, quel que soit le sport. Avant chaque match, tout le monde s'amuse à désigner un favori. Pour Gianluigi Buffon, qui défie le Real Madrid ce mardi en quart de finale aller de Ligue des champions, les choses sont très claires : le club merengue est le grandissime favori de cette double-confrontation.

"Le Real Madrid est une meilleure équipe que la Juve. Ce n'est pas moi qui le dit, mais l'Histoire, le palmarès et les chiffres", lance ainsi ce lundi le capitaine de la Vieille Dame au quotidien Marca. "On peut rivaliser avec le Real Madrid, mais ils ont démontré au cours de leur longue histoire et aussi ces dernières années qu'ils avaient quelque chose de spécial, de différent", a ajouté le portier italien, qui s'affiche aussi en Une du quotidien madrilène AS en ce lundi de Pâques.

S'il estime que la bande à Zidane est meilleure sur le papier, hors de question pour autant de s'avouer vaincu d'avance. "Aucune équipe n'est invincible, rappelle ainsi le gardien de 40 ans, qui en avait pris quatre en finale à Cardiff en juin dernier face à ce même équipe. Le Real est favori, mais là ce sera du 50-50. Nous devons être ambitieux. La Juventus est aussi une grande équipe, qui sait gagner des titres".

Vidéo - Trezeguet : "La Juventus a un léger avantage face au Real" 00:16

Quand Buffon compare Ronaldo à Trezeguet

Pour espérer aller au bout cette année en C1, la Juventus devra sortir le Real Madrid en quart et réussir pour cela à contenir son buteur Cristiano Ronaldo, en pleine bourre en 2018 et auteur d'un doublé en finale l'an dernier face aux Turinois.

Un adversaire que redoute mais surtout admire Gianluigi Buffon : "J'ai une admiration illimitée pour Ronaldo. Avec le temps, il a réussi à s'améliorer. Je l'admire car il sait ce qu'il fait, il est pragmatique. Ces dernières années, il a démontré aussi de l'intelligence. Il a changé de poste, il dépense moins d'énergie qu'avant, mais il reste chirurgical".

De mémoire de Buffon, peu d'attaquants ont été ou sont aussi "cliniques" que le numéro 7 madrilène à l'heure de marquer. "Devant le but, c'est un vrai tueur. Le seul que j'ai vu aussi lucide devant le but, c'est Trezeguet. J'ai eu la chance de jouer avec Ronaldo, le Brésilien, contre et avec Ibrahimovic, mais Cristiano Ronaldo collectionne les records et j'ai beaucoup d'admiration pour ça." Le Portugais appréciera.