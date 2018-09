Casillas, un record et un nul

A 37 ans, l'ancien gardien du Real Madrid est déjà, avec 172 matches, le joueur qui a disputé le plus de rencontres de C1, devant son ancien partenaire chez les Merengues Cristiano Ronaldo et l'ex-maestro du Barça Xavi, tous deux 157 matches au compteur. Casillas avait rejoint Porto en 2015 après 25 ans au Real, où il a remporté trois Ligue des champions (2000, 2002, 2014). Lors de sa première finale, au stade de France, il était devenu le plus jeune gardien de but à disputer une finale de Ligue des champions, à 19 ans à peine.

Mais, si "San Iker" a pris un but, par le Suisse Breel Embolo (64e), il a surtout vu son homologue de Schalke Ralf Fährmann briller en détournant un penalty d'Alex Telles (13e). Heureusement pour les Dragons, le Brésilien Otavio a vengé son partenaire sur un autre penalty, réussi cette fois, à un quart d'heure de la fin. Casillas, lui, pourra se rattraper le 3 octobre, avec la réception de Galatasaray, qui n'a fait qu'une bouchée du Lokomotiv Moscou (3-0), lors de la 1re journée du groupe D.