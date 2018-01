Le troisième de Ligue 1 pourrait être directement qualifié pour la C1 la saison prochaine

L'indiscrétion est signée SFR Sport, nouveau diffuseur de la compétition en France à partir de la saison prochaine, et devrait ravir les supporters monégasques, lyonnais et marseillais. Ayant eu accès au règlement complet de la Ligue des champions version 2018-2021, la chaîne nous apprend ce mardi soir que la France pourrait avoir trois clubs directement qualifiés pour la prochaine Ligue des champions. Comment ? Grâce aux nouveaux critères de l'UEFA.

A partir de la saison prochaine, les quatre premières nations à l'indice UEFA (Espagne, Angleterre, Italie et Allemagne) auront quatre représentants assurés en Ligue des champions, à savoir les quatre premiers de leur championnat 2017-2018. Les cinquièmes et sixièmes nations à l'indice UEFA, dont la France (5e devant la Russie), devront se contenter de deux équipes, voire trois, si la formation qui termine à la troisième place de leur championnat passe durant l'été avec succès le tour préliminaire, puis les barrages, comme actuellement.

Le troisième de Ligue 1 ou le champion de République tchèque

Mais dans sa réforme, l'UEFA a prévu autre chose. Si le vainqueur de la Ligue des champions et de la Ligue Europa 2017-2018 (qui seraient directement qualifiés pour la C1 l'année suivante grâce à leur titre) se qualifient aussi pour la prochaine C1 via leur championnat, cela qualifierait automatiquement le troisième du championnat de la cinquième nation la mieux classée à l'indice UEFA, sans passer par le tour préliminaire, ni les barrages.

Pour la saison 2018-2019, l'UEFA se base sur l'indice UEFA 2016-2017, classement dont la France était déjà cinquième. Ainsi, si par exemple Manchester City remporte la C1 en mai prochain (et termine dans les quatre premiers de Premier League) et si l'Atlético Madrid remporte la C3 (et termine dans les quatre premiers de Liga), cela offrirait automatiquement un ticket pour la C1 au troisième de Ligue 1 (l'OL actuellement).

En revanche, si le vainqueur de l'une des deux compétitions européennes ne se qualifie pas pour la prochaine C1 via son championnat (par exemple si l'AC Milan remporte la C3 et termine au-delà de la 4e place en Serie A), cela libèrera un ticket pour le champion de la 11e nation à l'indice UEFA 2016-2017, à savoir la République Tchèque (le Viktoria Plzen domine son championnat pour le moment).

Aulas : "Une opportunité intéressante pour les clubs français"

"C'est une négociation que nous avons menée à plusieurs, a expliqué non sans plaisir Jean-Michel Aulas au micro de Breaking Foot. Les clubs français représentés à l'ECA (Association des clubs européens, ndlr) notamment, tout le monde s'y est mis pour faire en sorte d'adapter un certains nombres de choses, et effectivement il y a là une opportunité qui peut se présenter et qui est intéressante pour les clubs français."

Rappelons aussi que si cette future version de la Ligue des champions favorise donc les quatre premières nations à l'indice UEFA, elle permet aussi au troisième de Ligue 1, en cas de tour préliminaire, puis de barrages, d'éviter les écuries espagnoles, anglaises, italiennes et allemandes, puisque ces dernières sont déjà qualifiées directement pour la compétition. Il sera donc probablement plus facile, en théorie, pour la France d'avoir trois clubs en C1 à partir de la saison prochaine que jusque-là, à condition bien sûr que la France conserve son rang à l'indice UEFA dans les années à venir.