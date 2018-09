Dembélé décisif ? Il peut "apporter encore plus", juge Valverde

"C'est un joueur dont nous espérons beaucoup. Nous espérons qu'il continue à offrir le rendement qu'il offre actuellement et qu'il nous apporte encore plus, encore plus de choses. Mais cela dépend de lui", a dit Valverde en conférence de presse. Champion du monde avec les Bleus en juillet, Dembélé a écourté ses vacances pour reprendre au plus tôt la compétition avec le Barça et il a été buteur décisif en Supercoupe d'Espagne contre Séville (2-1) avant de marquer trois fois en quatre journées de Liga.

Avec quatre buts, le joueur transféré de Dortmund pour 147 M EUR (bonus compris) à l'été 2017 a d'ores et déjà égalé le bilan de sa première saison barcelonaise, perturbée par les blessures. "Il joue davantage", a reconnu Valverde, qui l'a titularisé lors des cinq matches officiels du Barça cette saison. "L'an dernier aussi il a eu des opportunités, il a joué des matches. Mais si la question est de savoir s'il ne jouait pas tout le temps (l'an dernier) et si maintenant il joue avec plus d'assiduité et de continuité, la réponse est oui. Nous verrons ce qui arrive à l'avenir", a dit le technicien.

Interrogé sur le trio offensif Messi-Suarez-Dembélé, le milieu brésilien Philippe Coutinho s'est pour sa part montré élogieux: "Jouer avec d'aussi grands joueurs qu'eux, cela facilite le travail de ceux qui sont derrière eux sur le terrain". "Parfois, tu donnes une mauvaise passe mais (Lionel) Messi récupère le ballon et réalise l'action parfaite et tu as l'impression que tu as offert une passe splendide", a-t-il ironisé. Le Brésilien a souligné que le FC Barcelone avait hâte de se racheter en Ligue des champions après la cruelle élimination en quarts de finale face à l'AS Rome l'an dernier (4-1, 0-3). "C'était une élimination très dure, alors que nous avions gagné le premier match et nous étions confiants. Nous avons encore plus d'envie cette année", a-t-il prévenu à la veille d'affronter le PSV Eindhoven dans le groupe B.