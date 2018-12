Face à Manchester United, Paris n'aura pas les excuses du passé

C'est une affiche de prestige. Encore une fois. Après s'être coltiné le FC Barcelone en 2017 puis le Real Madrid en 2018, Paris va croiser sur sa route un autre club au pedigree reluisant avec Manchester United et ses trois titres dans la plus prestigieuse compétition européenne. Un nouveau beau tirage, avec en prime une figure de renom sur le banc, un certain José Mourinho. De quoi saliver. Et trembler en se rappelant ce passé pas si lointain ? Pas vraiment car cela n'a rien à voir avec les éditions précédentes. Et il faut bien en avoir conscience. Cette fois, le PSG sera cette fois l'incontestable favori de son 8e de finale et n'aura même pas beaucoup d'excuses.

Autant le dire clairement : Manchester United n'est plus vraiment une terreur des pelouses. Et ne le redeviendra pas en si peu de temps. Sixième de Premier League, le club mancunien affiche onze points de retard sur Chelsea, quatrième. Et 19 sur Liverpool, le leader ! Sur les prés du Royaume, United ne montre pas grand-chose en termes de jeu, et c'est un doux euphémisme. Pour ne rien arranger, le vestiaire ne semble pas au mieux, avec comme symbole cette crise larvée entre Paul Pogba et José Mourinho. Comme souvent lors des troisièmes saisons du Mou dans un club, le ciel mancunien est agité…

Vidéo - "Le Manchester United d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le Real de l'an dernier" 01:09

Un recrutement XXL pour se relancer cet hiver ?

Bien sûr, Manchester United peut inverser la tendance et sortir de sa spirale négative. Il reste deux mois avant le match aller. Man U va en plus pouvoir s'activer sur le marché des transferts cet hiver. Et avec la nouvelle règle de la Ligue des champions, les Red Devils auront l'opportunité d'inscrire trois nouveaux joueurs pour ces 8es de finale. Notamment des éléments qui ont déjà joué la C1 cette saison avec un autre club. Avec ses moyens colossaux, Man U peut donc s'offrir trois renforts de poids. Mais cela ne changera pas foncièrement la donne. United part en effet de trop loin, le mal étant beaucoup plus profond. Et c'est bien pour cette raison que cela n'a rien à voir avec les dernières éditions.

Prudence étant mère de sûreté, certains diront qu'il faut se rappeler que le Real Madrid semblait abordable au moment du tirage la saison passée. A l'époque, les joueurs de Zinedine Zidane semblaient en effet moins terrifiants après un début de saison poussif. Et, au final, ils avaient su se réveiller pour sortir Paris. Les deux situations ne sont cependant pas comparables. A l'époque, le club merengue était double tenant du titre en C1 et avait remporté trois des quatre dernières Ligue des champions. Malgré son palmarès, Manchester United n'entre plus dans la même catégorie.

Jose Mourinho et Paul PogbaEurosport

Un seul quart de C1 depuis 2011

Aujourd’hui, le géant mancunien ne peut pas se comparer avec l'ogre madrilène et sa culture de la gagne sans comparaison dans les grands rendez-vous européens. La vraie différence est bien là. Depuis des années maintenant, Manchester n'est plus que l'ombre du club qui faisait trembler l'Europe avec Sir Alex Ferguson sur son banc. Qu'importe si Manchester dépense à tout va, United semble bien rentré dans le rang en Angleterre et en Europe.

Il faudrait un miracle pour que tout s'inverse dans quelques semaines dans le Nord de l’Angleterre. Même avec un départ de José Mourinho, il faudrait du temps pour reconstruire une vraie armada qui tourne à plein régime. On parle quand même d'un club qui n'a terminé sur le podium de Premier League qu'une seule fois depuis 2013. Et s’il a remporté la Ligue Europa en 2017, il n'a atteint les quarts de finales de la C1 qu’à une seule reprise depuis 2011. En clair, ce n'est vraiment pas la même histoire en comparaison avec les derniers adversaires de Paris en 8es. Le PSG doit même en profiter pour reprendre son ascension vers les sommets.