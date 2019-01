Incidents face à l'Etoile Rouge : Le PSG s'en sort avec une simple amende

Le PSG peut souffler. Le club parisien a écopé d'une simple amende de 35.000 euros pour les incidents survenus au Parc des Princes lors du match de Ligue des champions contre l'Etoile Rouge de Belgrade le 3 octobre à Paris. Un moindre mal. Le champion de France risquait de devoir jouer son prochain match européen partiellement ou totalement à huis-clos. Finalement, il pourra donc recevoir devant un stade plein Manchester United le 6 mars en 8es de finale retour de la Ligue des champions. La commission de discipline de l'UEFA, réunie jeudi, a également condamné le club serbe à une amende de 25.000 euros pour "chants illicites".

L'UEFA avait mandaté mi-octobre un enquêteur sur les faits survenus au stade et aux abords. Le PSG était poursuivi notamment pour "utilisation de fumigènes" et "troubles dans le public". Des heurts avaient éclaté à l'extérieur du stade entre les forces de l'ordre et plusieurs centaines de personnes cagoulées devant l'entrée du stade, juste après le coup de sifflet final.