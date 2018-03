L'UEFA inflige un huis clos partiel au PSG, les supporters de l'OM privés de déplacement à Leipzig

L'UEFA a rendu ses décisions ce jeudi concernant le PSG et l'OM. Coupable de différents manquements lors du match face au Real Madrid (notamment l'usage d'environ 150 fumigènes), le club parisien a écopé d'un huis clos partiel et d'une amende de 43 000 euros. Il verra donc la tribune Auteuil fermée lors du prochain match à domicile en Ligue des champions. Une sanction finalement clémente, puisque le PSG risquait beaucoup plus gros.

L'OM également sanctionné

Du côté de l'OM, on était également dans l'attente après les débordements observés lors du match à Bilbao face à l'Athletic lors des huitièmes de finale de la Ligue Europa. Le club olympien écope d’une amende de 30 000 euros, ainsi que l'interdiction de vendre des billets à ses supporters pour ses deux prochains déplacements en Coupe d'Europe lors des deux prochaines années, dont le déplacement à Leipzig le 5 avril prochain pour le compte des quarts de finale aller.

Rappelons que selon la police locale, des supporters de l'OM avaient blessé deux agents de sécurité basques.