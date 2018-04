Ligue des champions : Le Bayern s'impose sur le terrain du FC Séville en quart de finale aller (1-2)

Le Bayern Munich aura eu besoin de 40 minutes pour rentrer dans son match. Bousculés par une séduisante équipe du FC Séville et menés au score après 20 minute de jeu, les Bavarois ont ensuite pris le contrôle du match pour s'imposer logiquement 1-2 grâce à une réalisation de Navas contre son camp et un but de Thiago Alcantara après la pause. Grâce à ce succès, les Allemands prennent une sérieuse option sur la qualification, avant de recevoir mercredi prochain les hommes de Montella à l'Allianz Arena.

Ce quart de finale aller de Ligue des champions a tenu toutes ses promesses. Dans l'engagement d'abord. Dès les premières minutes, les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Mis en difficulté par une défense de Séville très bien organisée et ultra agressive sur le porteur du ballon, le Bayern Munich a subi le premier les assauts adverses.

Sarabia récompense la bonne entame des Sévillans

Sarabia aurait dû ouvrir le score à la 20e minute de jeu. Mais servi par Ben Yedder au point de penalty, l'Espagnol a trop ouvert son pied et vu sa frappe passer quelques centimètres à côté du but d'Ulreich (20e). Ce n'était que partie remise. Douze minutes plus tard, c'est bien le virevoltant attaquant espagnol qui est venu punir les Bavarois. A la réception d'un très bon centre de son capitaine Escudero, le numéro 17 de Séville a mis le feu à Sanchez-Pizjuan en ouvrant la marque du pied gauche (1-0, 20e).

Les Sévillans, n'ont pas profité bien longtemps de leur avantage au score. Sur un centre de Franck Ribéry dans la surface, Jesus Navas a trompé du bout du pied son gardien. Pris à contre-pied, David Soria, titulaire surprise, était trop court pour sortir le ballon (1-1, 37e). Cruel pour une équipe de Séville dominatrice durant les 30 premières minutes.

Le Bayern accélère, Séville ne peut pas suivre

Après la pause le Bayern a accéléré. Et a laissé le FC Séville face à la réalité du très haut niveau. Novice à ce stade de la compétition, les Espagnols, probablement émoussés, ont été privés de ballon. C'est alors que Thiago Alcantara est venu récompenser une équipe bavaroise dominatrice. A la réception d'un nouveau centre de Franck Ribéry, intenable sur son côté gauche, le milieu espagnol, étrangement seul au second poteau, a placé à bout portant une tête plongeante qui n'a laissé aucune chance à Soria (1-2, 68e).

Trop juste physiquement pour refaire son retard après ce deuxième but encaissé, le FC Séville n'a eu de cesse de courir derrière le ballon jusqu'à la fin du match. Sans réussite. Grâce à ce succès et surtout grâce aux deux buts inscrits à l'extérieur, les Bavarois sont dans une situation plus que confortable après cette manche aller. Ils accueilleront la semaine prochaine les Sévillans à l'Allianz Arena avec déjà un pied et quatre orteils en demi-finales de Ligue des champions.