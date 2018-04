Ligue des champions : Liverpool domine largement Manchester City à Anfield (3-0)

Liverpool en furie. City dépassé. Et Anfield en fusion. Voilà comment résumer le match gigantesque offert par les Reds et les Citizens ce mercredi, débouchant sur une victoire claire et nette de la bande de Jürgen Klopp (3-0). Mohamed Salah, Alex Oxlade-Chamberlain et Sadio Mané ont tous marqué dans une première période complètement folle.

Complètement passée à côté, l’équipe de Pep Guardiola a déjoué et devra croire au miracle mardi prochain à l’Etihad Stadium. En attendant, c’est Liverpool qui a un pied en demies puisque 94,1% des équipes ayant obtenu ce score à l’aller à domicile se sont qualifiées au retour.

Trois buts en vingt minutes

Le genre de soirées européennes dont raffole Liverpool. Et qui ont fait sa légende. Dans un Anfield de gala, les hommes de Jürgen Klopp ont su se sublimer pour représenter parfaitement l’âme de leur club. Survoltés, ils ont rapidement fait comprendre à Pep Guardiola et son équipe que la soirée serait longue. C’est évidemment l’homme en forme des Reds, Mohamed Salah, qui a ouvert les hostilités. Après une parade d’Ederson, l’Egyptien a profité d’un mauvais dégagement de Walker pour continuer sur sa folle lancée (1-0, 12e).

Ce n’était que le début du cauchemar pour City. Dépassés et dans l’incapacité totale de développer leur jeu face au mordant des Reds, les hommes de Guardiola ont coulé. D’abord sur une frappe lointaine magnifique d’Oxlade-Chamberlain (2-0, 20e). Puis, sur une tête piquée de Mané après un centre au cordeau de Mo Salah (3-0, 31e), finalement sorti sur blessure en deuxième période.

Guardiola face au casse-tête

Face à un tel premier acte, il était difficile d’imaginer que la pièce de théâtre puisse gagner en intensité. Et, effectivement, le second acte fut plus calme. Et c’est peut-être le plus inquiétant pour Pep Guardiola tant sa troupe n’a jamais pu se mettre en position. Une stat pour résumer tout ça ? 0 tir cadré.

Alors, mardi, à domicile, Kevin De Bruyne et compagnie devront se remettre à l’endroit. Ses cadres ont coulé à Anfield. Ils devront renaître à l’Etihad. Sous peine de voir l’épouvantail de cette C1 quitter la compétition bien plus tôt que prévu. Sorti par une équipe dont le supplément d’âme a prouvé que la grinta était souvent plus précieuse que la tactique.