Liverpool: Klopp "espère" Firmino, toujours incertain, pour le PSG

Le Brésilien n'était pas présent avec ses coéquipiers lors du premier quart d'heure de l'entraînement ouvert à la presse lundi. Interrogé sur un forfait définitif du joueur de 26 ans, son entraîneur Jürgen Klopp avait pourtant répondu plus tôt: "Non, pas définitif. S'il jouerait aujourd'hui? Aucune chance, mais on espère tous que demain il sera OK. C'est une bonne nouvelle que ce soit proche. Quand c'est arrivé, tout le monde était un peu choqué." "C'est un grand soulagement pour nous, ça va aller pour lui. On ne sait juste pas exactement quand. Encore 30 heures d'ici le match, donc on va voir comme ça évolue", a encore expliqué l'entraîneur allemand.

L'absence de Firmino, élément clé du trident d'attaque du club de la Mersey sorti à la 75e minute après avoir été blessé à l'oeil par le Spurs Jan Vertonghen, samedi, serait un coup dur pour Klopp. Alors qu'il avait laissé les jeunes Dominic Solanke et Divock Origi à disposition de la réserve ce week-end, les deux se sont blessés et pourraient ne pas être disponibles en cas de forfait du Brésilien. L'Anglais Daniel Sturridge est quant à lui disponible.