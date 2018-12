Manchester United pour le PSG, le Barca pour Lyon

Les clubs français ont tiré des géants. Le Paris Saint-Germain et Lyon ont hérité respectivement de Manchester United et du FC Barcelone lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, effectué lundi à Nyon. Atlético de Madrid - Juventus et Liverpool - Bayern Munich seront les autres principales affiches. Il y aura d'ailleurs deux autres confrontations entre clubs allemands et anglais puisque Manchester City et Tottenham seront opposés respectivement à Schalke 04 et au Borussia Dortmund. Triple tenant du titre, le Real Madrid affrontera l'Ajax Amsterdam.

Une première entre Paris et les Red Devils

Entre le PSG et Manchester United, il s'agira d'une première entre deux clubs qui ne se sont jamais affrontés en Coupe d'Europe jusqu'ici. Mais Paris retrouvera quand même une vieille connaissance en la personne de José Mourinho. Le technicien portugais a affronté le PSG à deux reprises en tant qu'entraîneur de Chelsea, avec un bilan contrasté. Si les Blues avaient arraché leur billet pour les demi-finales grâce à un but décisif de Demba Ba (3-1, 2-0) en avril 2014, ils avaient en revanche subi la loi des Parisiens en huitièmes de finale la saison suivante (1-1, 2-2 a.p.), au terme d'un match retour mémorable à Londres.

Si José Mourinho a de solides références avec deux titres de champions d'Europe (2004 avec Porto, 2010 avec l'Inter), son équipe connaît cependant une saison assez délicate. Seulement sixièmes de Premier League et deuxièmes de leur groupe de Ligue des champions, les coéquipiers de Paul Pogba et d'Anthony Martial sont loin d'être convaincants dans le jeu comme dans les résultats, même s'ils disposent d'individualités redoutables. Si Paris devra évidemment se méfier d'un club vingt fois champion d'Angleterre et trois fois champions d'Europe, ce n'est pas forcément un mauvais tirage. D'autant que le PSG aura l'avantage de disputer le match retour au Parc des Princes, après un déplacement à Old Trafford à l'aller.

Plus d'infos à suivre...

Matches aller les 12, 13, 19 et 20 février

Matches retours les 5, 6, 12 et 13 mars