Mercato, Cristiano Ronaldo, Real Madrid : heureux au PSG, Kylian Mbappé ne regrette rien

Le sujet Kylian Mbappé est toujours considéré comme "sensible" du côté de Madrid. Grand objectif du Real et de son président Florentino Pérez l'été dernier, l'international français avait finalement repoussé les avances madrilènes pour mieux céder à celles des Parisiens. Depuis, le jeune prodige fait le bonheur du PSG et de ses supporters, lui qui affiche un bilan de 14 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues à la mi-saison. Le tout à 19 ans.

" Je veux toujours gagner, gagner et gagner "

Inutile donc de préciser que Mbappé sera l'un des grands protagonistes de la confrontation entre le PSG et le Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions (match aller le 14 février, retour le 6 mars). Marca a profité de l'occasion pour interroger le numéro 29 parisien, lui dont l'idole d'enfance était un certain Cristiano Ronaldo... "Cristiano, oui, bien sûr, c’est une idole d’enfance et c’était bien de le rencontrer lorsque j’ai visité Valdebebas. Mais je suis un compétiteur, et un compétiteur veut toujours gagner, gagner et gagner. Alors, peu importe qui sera face à nous, ce que nous voulons, c’est gagner ", explique tout d'abord Mbappé au quotidien madrilène.

"J’ai adoré Cristiano lorsque j’étais petit, mais c’est terminé. Maintenant, je vais au Bernabeu pour jouer et gagner. J’apprends encore de lui, clairement. Tu ne peux qu’apprendre de quelqu’un qui a décroché 5 Ballons d’Or. Cristiano est un grand joueur, mais ici aussi il y en a", poursuit l'international français, visiblement pas impressionné à l'idée de rencontrer la star portugaise.

Avec des joueurs comme Cavani et Neymar à ses côtés, Mbappé se sent en tout cas bien entouré au PSG. "Il y a Neymar, qui pour moi, est très proche de Cristiano et est presque à son niveau (...) J’apprends aussi du goleador Cavani. Les gens de l’extérieur voient un Neymar différent sur le terrain. Les gens le voient dribbler et pensent qu’il ne veut que s’amuser, qu’il est égoïste, qu’il ne pense qu’à lui. Mais quand tu partages le même vestiaire que lui, tu te rends compte qu’il n’y a rien de tout ça", confie Kylian Mbappé au quotidien madrilène. "C’est vraiment une personne aimable, qui s’intéresse aux autres, très sympathique et qui joue d’abord pour l’équipe. C’est vrai que son jeu, c’est le dribble, l’élimination et on ne va pas lui demander qu’il arrête alors qu’il le fait très bien ! Il n’y a personne qui dribble comme lui, c’est un joueur qui peut nous faire gagner des titres, il faut en profiter."

Vidéo - Mbappé : "Je ne peux plus sortir dehors, j'ai changé de dimension..." 00:31

Mbappé, le PSG et le Real Madrid...

Mais Marca était bien évidemment obligé de revenir sur l'été agité de Kylian Mbappé, et notamment sur son choix de rejoindre le PSG et non le Real Madrid... "Il y a eu beaucoup de rumeurs de transfert, c’est vrai que nous avons discuté avec le Real Madrid, mais je crois que, pour le Real Madrid comme pour moi, c’est maintenant du passé. Maintenant, je joue au PSG et je vais défendre ces couleurs à 100%", annonce l'international français.

"Pourquoi le PSG ? Parce que c’est le club de la ville, c’est comme si un enfant de Madrid avait la possibilité de jouer dans son Real et partait autre part, dans un autre pays. Non, non, je voulais jouer au PSG et je suis très content de la manière dont se passent les choses ici ", conclut-il. Et concernant son avenir, Mbappé assure qu'il se voit encore pendant de longues années au PSG. "Je suis jeune, j'ai le temps, mais comme je l’ai dit, je veux jouer dans la meilleure équipe du monde à l’avenir et le PSG a tout pour le devenir. Si cette équipe grandit avec moi, il n’y a aucune raison de partir..."